Rusové Krym stejně nevrátí a protiruské sankce nám jen škodí, přiznal místopředseda vlády SR Sulík

Rusové Krym stejně nevrátí a protiruské sankce nám jen škodí, přiznal místopředseda vlády SR Sulík

Ministr hospodářství slovenské vlády a šéf strany Svoboda a Solidarita Richard Sulík zpochybnil smysluplnost sankcí, zavedených proti Ruské federaci v... 19.01.2022

Nespokojenost ohledně evropských ekonomických sankcí vůči Rusku existuje nejen v podnikatelských kruzích, ale i v politickém prostředí. Škodlivost protiruských opatření dokonce přiznávají vrcholní politici členských států EU, mezi něž se zařadil i místopředseda vlády Slovenska a ministr hospodářství Richard Sulík. Ten dnes otevřeně vyslovil své skeptické stanovisko vůči snahám činit sankční nátlak na Moskvu.Předseda liberální strany Svoboda a Solidarita, která má nyní druhý největší poslanecký klub ve vládní koalici, nevěří ani v politickou účinnost prodlužování platnosti sankcí, které podle jeho slov škodí především evropskému byznysu, a to včetně toho slovenského. Jak sdělil Sulík ve svém komentáři pro slovenská média, Rusko nevrátí Krym, a to nehledě na veškerý nátlak západních zemí.Richard Sulík zároveň konstatoval, že současné napětí na východě Ukrajiny překáží budování vztahů s Ruskou federací.Možné dopady odpojení Ruska od SWIFTuPřed pár dny budoucí předseda německé Křesťanskodemokratické unie Friedrich Merz prohlásil, že odpojení Ruska od systému mezibankovní výměny informací SWIFT by mělo pro úvěrové trhy účinek „atomové bomby“ a „zlomilo by to vaz“ samotnému systému.Odpojení Ruska od systému SWIFT by podle něj vedlo k „prudkému hospodářskému poklesu“ samotného Západu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

