Situace na Ukrajině: Británie dodává protitankové rakety, vojáci se hromadí na okraji obce v Donbasu

Velká Británie dodala na Ukrajinu několik tisíc lehkých protitankových střel. Na Facebooku o tom informovalo Ministerstvo obrany Ukrajiny. 19.01.2022, Sputnik Česká republika

Upřesňuje se, že dopravní letoun Royal Air Force přistál na ukrajinském letišti dne 18. ledna. Do země dodal náklad tvořený lehkými protitankovými zbraněmi.Předtím šéf britského ministerstva obrany Ben Wallace řekl, že Spojené království dodá Ukrajině lehké protitankové obranné zbraně pro „sebeobranu“.Dodávky budou probíhat v rámci plánu vojenské spolupráce mezi Londýnem a Kyjevem s názvem Orbital. Funguje od roku 2015. Do roku 2019 vycvičila britská armáda ukrajinské kolegy a vycvičila více než 22 000 lidí. Poté byl Orbital doplněn o námořní složku. Ukrajina přišla o významnou část své flotily a Anglie ji pomáhá obnovit, řekl Wallace. Jeho oddělení se dohodlo s Kyjevem na dodávce dvou protiminových lodí a na společné výstavbě osmi nových lodí s moderními zbraněmi. Nyní k nim přibyly pozemní zbraně.Náměstek ministra obrany Ukrajiny pro evropskou integraci Anatolij Petrenko poznamenal, že poskytnuté prostředky budou použity výhradně na obranné účely. Vysvětlil, že mají na mysli ochranu vojáků, civilistů a kritické infrastruktury, jakož i před „jakýmikoli akcemi, které by mohly vést k eskalaci“.Ukrajina rozmístila zbraně na okraji vesnice v Donbasu, uvedli v LLRUkrajinské bezpečnostní síly rozmístily protiletadlové dělo a obrněný transportér poblíž linie kontaktu na Donbasu, řekl Ivan Filiponěnko, mluvčí Lidových milicí neuznané Luhanské lidové republiky.Podle Filiponěnka rozvědka LLR zahlédla zařízení na okraji vesnice Nižneje.Rozmístění těžkých zbraní v blízkosti kontaktní linie na Donbasu je zakázáno minskými dohodami a dodatečnými opatřeními o příměří, které vstoupily v platnost v létě 2020. Kromě toho se počítá s úplným zákazem střelby, útočných a průzkumných a sabotážních akcí. Nicméně, v LLR a DLR byly Ozbrojené síly Ukrajiny opakovaně obviňovány z porušení těchto ustanovení.Moskva ze své strany opakovaně prohlásila, že Kyjev nedodržuje minské dohody a protahuje jednání o vyřešení konfliktu. Nedávno ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že ukrajinské úřady soustředily polovinu armádního personálu na Donbasu a ostřelují neuznané republiky, včetně použití zakázaného vybavení. Napětí v regionu přiživují Spojené státy a další země NATO, které Ukrajině dodávají zbraně a vojenské instruktory, a zvýšily také počet cvičení v Černém moři. Moskva se domnívá, že Západ se snaží vytvořit skupinu vojáků poblíž ruských hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

