Skvrna na vládě a hazard s důvěrou. Fiala vyvrátil, že by podporoval odlet poslance Farského do USA

Skvrna na vládě a hazard s důvěrou. Fiala vyvrátil, že by podporoval odlet poslance Farského do USA

Předseda české vlády a šéf koalice Spolu Petr Fiala prozradil, že ve skutečnosti má velice kritický postoj vůči rozhodnutí poslance Jana Farského odletět na... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

První místopředseda hnutí STAN Jan Farský minulý týden oznámil, že od Fulbrightovy komise získal grant na svůj projekt a odletí na stáž na americké Oregon State University, mandát poslance si však ponechal a ujistil, že bude přítomen u všech nejdůležitějších hlasování. Toto kontroverzní rozhodnutí zklamalo nejen některé voliče Starostů, ale i koaliční partnery, kteří Farského zkritizovali. Včera svou kritiku vůči cestě Farského otevřeně vyjádřil i předseda vlády Petr Fiala, který se přiznal, že krok poslance nepovažuje za vhodný.Petr Fiala také odmítl tvrzení o tom, že by v tom Farského podporoval. Podle jeho slov svou nespokojenost s rozhodnutím poslance dal jasně najevo i v osobním rozhovoru s Farským.Nehledě na to, že odjezd Jana Farského by neměl mít vliv na fungování vládní koalice, může to mít určitý negativní dopad na úroveň důvěry ze strany českých občanů. Fiala zároveň souhlasil s tvrzením novináře, že tento případ se může stát skvrnou a jednou z pochybností, která se potáhne se současnou vládou i nadále.Kritika ze strany lidovcůPřed pár dny k celé věci kolem prvního místopředsedy STANu promluvil i šéf KDU-ČSL Marian Jurečka, který je přesvědčen, že každý zvolený poslanec by měl pracovat ve Sněmovně naplno.Podle jeho mínění musí problém vyřešit primárně samotné hnutí STAN.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

