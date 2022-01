Stažení mírových sil OSKB z Kazachstánu bylo dokončeno

https://cz.sputniknews.com/20220119/stazeni-mirovych-sil-oskb-z-kazachstanu-bylo-dokonceno-17266401.html

Ve středu ruské ministerstvo obrany oznámilo, že z Kazachstánu do Ruska odletěly poslední čtyři vojenské transportní letouny s ruskou armádou ze sil OSKB a šéfem mírových sil. Mírové kontingenty Arménie, Běloruska, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu se vrátily domů dříve.Hodnocení mírové mise OSKBMírová mise kontingentu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti byla úspěšně dokončena a byla provedena na vysoké profesionální úrovni, uvedl ředitel odboru euroasijské integrace kazašského ministerstva zahraničí Alexandr Sinyagovsky.Prostesty v KazachstánuHromadné protesty začaly v Kazachstánu v prvních dnech roku 2022 – obyvatelé měst Žanaozenu a Aktau na západě země vystoupili proti dvojnásobnému zvýšení cen zkapalněného plynu. Později se protestní akce rozšířily na jiná města, mj. na Almaty, dřívější metropoli a největší město této země: začalo tam drancování, bojovníci útočili na státní úřady. Odvetou zavedly úřady v celé zemi výjimečný stav a zahájily protiteroristickou operaci.Ráno 5. ledna vláda podala demisi a prezident se postavil do čela Rady bezpečnosti. Na prvním zasedání Rady bezpečnosti pod jeho vedením zcharakterizoval Tokajev situaci v Kazachstánu jako podkopání celistvosti státu a oznámil, že požádal OSKB o pomoc „v překonání teroristické hrozby“. Rada kolektivní bezpečnosti OSKB přijala rozhodnutí poslat do Kazachstánu kolektivní mírové síly pro normalizaci situace v zemi. Ve čtvrtek 13. ledna bylo oznámeno úspěšné ukončení mise OSKB.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

