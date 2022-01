https://cz.sputniknews.com/20220119/tohle-neni-uplne-sranda-satirista-tmbk-vtipkoval-o-psychickych-obtizich-drahokoupila-a-schytal-to-17274212.html

„Tohle není úplně sranda.“ Satirista TMBK vtipkoval o psychických obtížích Drahokoupila a schytal to

Na televizních obrazovkách tento týden odstartovala dlouho očekávaná reality show Survivor Česko & Slovensko. Velkým překvapením po odvysílání prvního dílu... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

Drahokoupil se rozhodl, že své působení v soutěži ukončí. Přesný důvod sice neuvedl, ale naznačil, že by se mohlo jednat o problémy s úzkostmi a panickými atakami. To samozřejmě vyvolalo vlnu reakcí na sociálních sítích, kde se začaly množitpříspěvky o jehoduševním zdraví.Někteří s ním soucítili a snažili se ho podpořit. Mimo to zpěvák mnohé inspiroval k tomu, aby šli také s kůží na trh a podělili se o vlastní duševní problémy. Nicméně, našli se i takoví, kteří se nezdráhali si do něj kopnout…Mezi ty, kteří si dělalilegraci z odstoupení Drahokoupila, se zařadil napříkladoblíbený satirista Tomáš Břínek alias TMBK. Ten na svém instagramovém profilu sdílelsatirickou koláž, jak jeu něj zvykem. Na snímku je zachycen Drahokoupil, jak sedí na pláži během soutěže a říká: „Nikdo mi neřekl, že tady může pršet a že tady nejsou restaurace.“K příspěvku pak Břínek ještě napsal: „Gratuluji k přežití deseti hodin aneb když si spleteš Survivor s Like Housem.“I když se Břínkovy vtípky většinou setkávají s pochopením a lidé je milují, tentokrát komik zřejmě šlápl pořádně vedle. Lidé se do něj totiž na sociálních sítích pořádně opřeli a za nevhodný vtip ho kritizovali.A vytýkající reakce se hromadily dál: „Dělat si srandu z psychické nemoci je trochu moc. Takhle opravdu podpoříme lidi s podobnou poruchou.“Mnozí podotýkali, že TMBK evidentně netuší, co to panické ataky jsou a co způsobují. „Pro každého, kdo si prošel úzkostmi nebo panickými atakami, je tento vtípek kudlou do zad,“ ozývalo se.Na jeho tvorbu následně reagovaly také známé osobnosti. Například zpěvák Ondřej Ruml Drahokoupilovi vysekl poklonu za jeho odvahu a dal najevo, že narážku TMBK nechápe.Pár slov si neodpustila ani známá DJ-ka Andrea Pomeje: „Tohle je jeden z důvodů, proč ještě pořád psychické nemoci nejsou brány vážně a proč se lidé bojí o nich mluvit. Kdyby si tam kluk zlomil nohu, tak se tu nikdo nesměje.“Pozadu nezůstala ani Veronika Khek Kubařová, která sice patří mezi fanoušky tvorby TMBK, ale tentokrát se jí daný vtípek příčí.K tomuto názoru se na sítích přidala také modelka Jitka Nováčková, influencerka Mariana Prachařová, spisovatelka Markéta Lukášková a mnozí další.Survivor 2022Survivor je oblíbený formát reality show, který se do ČR vrací již potřetí. První díl této české verze byl odvysílán 17. ledna na Voyo a 18. ledna na TV Nova. Účastníci mezi sebou po dobu trvání reality show soutěží, a to v nehostinném prostředí džungle na jednom z ostrovů Dominikánské republiky. Budou si muset například sami obstarat obydlí, zajistit jídlo a vodu i oheň. Mezitím budou plnit náročné úkoly a bojovat o body.Letošní ročník je zvláštní tím, že se soutěže účastní i 12 českých a slovenských celebrit (Vojtěch Drahokupil, Iva Pazderková, Tomáš Zástěra, Nikola Čechová, Chili, Barbora Jánová, Matěj Paprčiak, Daniel „GoGo“ Štrauch, Xénia Gregušová, Gábor Boráros , Nathan Christián Dzaba, Veronika Havlik). Ti se společně poperou o výhru ve výši 2 500 000 Kč s dalšími dvanácti soutěžícími. 8 Čechů a čtyři Slováci byli vybráni na castingu. Rozděleni budou na dva týmy – Mao a Azua.Pořadem provází hned dva moderátoři - komentátor a moderátor bojových sportů Ondřej Novotný a moderátora slovenského pořadu Farma X-tra Martin Šmahela.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

