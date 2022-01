https://cz.sputniknews.com/20220119/vedci-odhalili-vliv-covidu-19-na-imunitni-system-17267893.html

Vědci odhalili vliv covidu-19 na imunitní systém

Vědci odhalili vliv covidu-19 na imunitní systém

Australští biologové prozkoumali expresi genů, které se účastní fungování imunitního systému u lidí, kteří prodělali covid-19, a zjistili, že u pacientů se... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise BMC Medicine. Výzkumníci z Jihoaustralského ústavu zdravotnictví a lékařských výzkumů (SAHMRI), z univerzity Adelaidu a Flindersovy univerzity spolu s lékaři ze Ženské a dětské nemocnice a Královské nemocnice Adelaidu sledovali v průběhu šesti měsíců expresi tisíců genů v krvi 69 lidí ve věku 20 až 80 let, kteří prodělali onemocnění výchozím wuchanským kmenem covidu-19. Přibližně jedna třetina z nich měla symptomy postcovidového syndromu a obrátila se kvůli tomu na lékaře. Genetická analýza ukázala, že exprese mnoha genů u lidí s „dlouhotrvajícím covidem“ se liší od těch, kdo prodělali covid-19 bez následků. Mají především nízkou hladinu trombocytů – buněk, které napomáhají srážení krve a obnovování tkání. Tento stav se nazývá trombocytopenie a projevuje se často jako chronická únava.„Naše údaje o expresi genů poukazují na lehkou trombocytopenii u lidí s dlouhým průběhem covidu-19,“ uvádějí se ve zprávě pro tisk SAHMRI slova vedoucího výzkumu Davida Lynna, profesora Školy lékařství a veřejného zdravotnictví Flindersovy univerzity. „Jedněmi z nejrozšířenějších vedlejších účinků tohoto stavu jsou slabost a únava,“ dodal.U většiny účastníků výzkumu, a to jak s postcovidovým syndromem, tak i bez něho – pozorovali vědci značné porušení funkce imunitního systému v průběhu přinejmenším 12 týdnů po nakažení. Obnovila se plně teprve za 24 týdnů. Vědci přitom nezjistili korelaci mezi těžkostí nemoci a mírou dysregulace imunitního systému. Porucha imunitní funkce byla zjevná dokonce u pacientů s lehkou infekcí.Autoři studie podotýkají, že v tomto výzkumu rozebírali jenom údaje o výchozím kmenu koronaviru, a proto je těžké říci, jak ovlivňují reakci imunitního systému kmeny delta a omikron. Vědci budou i nadále sledovat účastníky výzkumu v průběhu tří let, aby zaznamenali, jak reaguje imunitní systém na koronavirus v dlouhodobé perspektivě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

