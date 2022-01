Očkování proti covidu-19 nebude povinné. Pandemický zákon čeká novela

Vláda schválila i novelu prodlužující účinnost pandemického zákona do konce srpna 2023. Pandemický zákon má pomáhat v boji proti covidu mimo režim nouzového stavu . Mimořádnými opatřeními bude nově možné omezit provoz všech typů provozoven, trhů, sportovišť i školských či vzdělávacích zařízení pro děti od tří let. Opatření by nově mohlo vydávat také ministerstvo obrany.