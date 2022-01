Zapomeňte na kávu! Těchto pět produktů ji směle nahradí a zaručí, že budete bdělí a produktivní

https://cz.sputniknews.com/20220119/zapomente-na-kavu-techto-pet-produktu-ji-smele-nahradi-a-zaruci-ze-budete-bdeli-a-produktivni-17258862.html

Odbornice na výživu Lauren Manakerová, která zastává vedoucí pozici na americké Akademii výživy a dietetiky, se před čtyřmi lety vzdala kávy na doporučení... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-19T06:28+0100

Není žádnou novinkou, že vědci již dlouhodobě varují před nadměrnou konzumací kávy. Časté pití tohoto kofeinového nápoje totiž může lidem způsobit potíže se spánkem, bušení srdce a nervozitu. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv dokonce doporučuje, aby zdraví dospělí jedinci nekonzumovali více než 400 mg kávy denně, což odpovídá asi čtyřem nebo pěti šálkům.Pokud však přemýšlíte, že se kávy úplně vzdáte nebo omezíte její spotřebu, máme pro vás hned několik tipů. Odbornice na výživu se totiž podělila o své osobní zkušenosti založené na vědě. A to, že jsou tyto produkty opravdu schopné udržovat vysokou úroveň energie a koncentrace, a nahradit tak kávu, potvrzují i výzkumy.1. Kurkuma latteManakerová namísto kávy pije směs teplého mléka, zázvoru, javorového sirupu a prášku z kurkumy. A proč právě tato kombinace? Uvádí se, že mléko umožní člověku začít den s přírodním proteinem, zatímco javorový sirup dodá trochu sladkosti, a také má jedinečné protizánětlivé vlastnosti.Stejně tak i kurkumin, sloučenina obsažená v kurkumě, disponuje protizánětlivými a antioxidačními vlastnostmi. Studie navíc prokázaly, že kurkumin snižuje zvýšenou hladinu kortizolu (tzv. stresový hormon) a pomáhá snižovat duševní únavu.2. VodaMožná to zní až moc jednoduše, ale i voda umožňuje udržet si úroveň výkonu, při níž svaly zůstávají v dobré kondici. Studie amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zjistila, že dehydratace může způsobit, že se člověk cítí otupělý, trpí nejasným myšlením a výkyvy nálad.Množství vody, které by dospělí měli denně vypít, se přitom liší v závislosti na úrovni aktivity, prostředí a dalších faktorech. Manakerová například denně vypije osm sklenic čisté vody.3. KiwiKiwi je ovoce bohaté na serotonin, což je hormon spojený s regulací spánku. Experiment z roku 2011 zjistil, že konzumace dvou kiwi hodinu před spaním každou noc po dobu jednoho měsíce vedla ke zvýšení celkové délky spánku a jeho účinnosti.4. Libové hovězí masoŽelezo pomáhá rozmístit kyslík do celého těla. Pokud má ale člověk nedostatek železa a kyslík se nedostává tam, kam by měl, můžete se cítit velmi unavený. Jedním z nejlepších zdrojů železa je přitom libové hovězí maso. Manakerová uvedla, že ona sama jí dvakrát týdně hovězí maso, a to buď flank steak, nebo round steak.Podle americkéhoÚřadu pro doplňky stravy obsahuje 85 g libovéhohovězího masa 2 mg železa, což představuje 11 % doporučeného denního příjmu železa pro ženy a 25 % pro muže. Pokud nejíte maso, pak můžete železo získat ze špenátu, luštěnin, quinoi, brokolice a tofu.5. TěstovinyAsi nikoho nepřekvapí, že sacharidy jsou hlavním zdrojem energie v těle. Škrob je komplexní sacharid složený z glukózových jednotek a lidské tělo získáváenergii, když setyto vazby během procesu trávení rozpadají. Rostlinné potraviny, jako jsou těstoviny, jsou považovány za vynikající zdroje škrobu a obsahují vitamíny B, které podporují energetickou hladinu.Nicméně, konzumace příliš velkého množství těstovin může u některých lidí způsobit ospalost. Pokud si tedy chcete určit správnou velikost jedné porce, je dobré mít na paměti, že jedna porce vařených těstovin by měla zhruba odpovídat velikosti baseballového míčku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

