Zpovykané děcko s odjištěným granátem, co zabilo Kuberu. Němcová se zase pustila do Zemana

Němcová si u sebe na Facebooku vzala na paškál zahraničněpolitické iniciativy hlavy státu. Obvinila Miloše Zemana, že se obklopuje pochybnými lobbisty, jedná v zájmech Ruska a Číny a snaží se uspokojit pouze vlastní mocenské ambice. Během vlády Andreje Babiše (ANO) mu údajně mnoho věcí procházelo. Nyní se ale situace změnila.Každopádně Zeman je podle Němcové vinen tím, že přinejmenším od roku 2015 vytváří „strategickou osu Pražský hrad-Peking-Moskva“. „Spojkou do Číny je nový speciální poradce Jie Ťien-Ming, Rusko má na starost další odborník, Martin Nejedlý,“ píše Němcová.Zemana obvinila z toho, že významné čínské investice do České republiky nepřinesl a jeho poradce Jie Ťien-Ming je ve své vlasti stíhán za hospodářskou kriminalitu.Dále prezidentovi vyčítá, že v roce 2015 na schůzku s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a Putinovým poradcem Jurijem Ušakovem nevzal do Moskvy šéfa české diplomacie, ale Nejedlého spolu s kancléřem Vratislavem Mynářem.Dále českého prezidenta obvinila, že se během skandálu s jedem Novičok a otravou Skripalových ve Velké Británii „opět postavil za Moskvu, na úkor vlastní země“.Nicméně, to „nejděsivější představení v režii Hradu a Pekingu“ nastává podle ní v roce 2020 v souvislosti s plánovanou cestou Jaroslava Kubery na Tchaj-wan.Dále obvinila Zemana z toho, že měl v úmyslu vyzradit „hypercitlivé“ informace BIS, když od ní požadoval seznamy ruských špionů. Znamenalo by to podle ní nejen ohrožení bezpečnosti země, ale i diskreditaci Česka u zahraničních partnerů.I v případě kauzy Vrbětice v roce 2021 se podle Němcové postavil proti zájmům vlastní země.Nicméně, i přes veškerou snahu osa Hrad-Peking-Moskva ztroskotala, radostně konstatovala Němcová.Nyní se Zeman mstí tak, že odmítá o zahraniční politice jednat s druhým a třetím nejvyšším ústavním činitelem, tedy šéfem Senátu Milošem Vystrčilem a předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

