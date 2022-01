https://cz.sputniknews.com/20220120/20leti-ti-mohou-jen-tise-zavidet-dara-rolins-ohromila-fanousky-bombastickym-ucesem-a-postavou-17282895.html

„20letí ti mohou jen tiše závidět.“ Dara Rolins ohromila fanoušky bombastickým účesem a postavou

„20letí ti mohou jen tiše závidět.“ Dara Rolins ohromila fanoušky bombastickým účesem a postavou

Pokud je vám dnes zima, určitě vás rozpálí zákulisní fotky z nového natáčení oblíbené slovenské zpěvačky Dary Rolins. Snímky předváděla na svém Instagramu a... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Rolins na fotografiích předvedla dva outfity. Na první fotografii je v černých kalhotech s vysokým pásem a kostkovaném topu s širokými rukávy. Na druhé fotografii ukazuje přiléhavé zelené šaty s dravým potiskem a hravým výstřihem na hrudi. Následuje selfie s týmem stylistů, kadeřníků a vizážistůNa příspěvek reagovaly známé české a slovenské ženy: tenistka Dominika Cibulkova, modelka Andrea Verešová, zpěvačky Monika Bagárová a Marta Jandová, od všech Rolins dostala „srdíčka“„Daro, jste neskutečná střela! Luxus fotky,“ zaznělo v komentářích.„Všichni dvacetiletí ti mohou jen tiše závidět,“ hodnotili uživatelé Instagramu.Nejvíc komplimentů od fanoušků ale Rolins dostala za svůj nový účes. Neopatrné kudrlinky a ofina mnohým připomněly snímky hollywoodských hereček a popových hvězd.„V té blondýnce jsem na první pohled viděla Britney Spears... ale naše Darinka, je top,“ ohodnotila jedna komentátorka.„Tento účes ti mega sluší, omládla jsi o 10 let s tou ofinkou,“ poznamenala další žena.„V první chvíli jsem si myslela, že to je Rita Ora,“ okomentovala jedna uživatelka.Mnozí poznamenali, že Darina krása nespočívá v nových šatech, vlasech a make-upu, ale vychází zevnitř, a muže za to láska.„Zamilovanost fakt sluší každé ženě… už abych do toho stavu, taky skočila. Vlasy jsou TOP a tělo? Nó, tak tady netřeba slov! Utřete si pánové slinu,“ obdivovala jedna fanynka.„Wow. Ta láska dělá divy. Nejlepší botox na světě je se prostě Zamilovat. Krásnější si nikdy nebyla. Fakt,” prohlásila další komentátorka.„Člověk opravdu, když má lásku, tak je hezký. Tak mnoho lásky přeji,“ uvedla jiná žena.„Wow, Vám láska muže nikdy předtím víc na kráse nepřidala, než je tomu dnes. Na chvíli se mi zatajil dech, a to je co říct,“ obdivovala další uživatelka.Zmiňme, že zpěvačka Dara Rolins září poslední měsíce štěstím. Už několik týdnů neskrývá svůj vztah s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem a dává svou lásku na obdiv často na sociálních sítích. Společný čas tráví především v Itálii, kde jejich románek začal.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

