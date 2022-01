Babiš šokovaný novou vládou se znovu stal premiérem a představil svůj kabinet. Tentokrát stínový

„To, co předvedla nová vláda za měsíc, jenom potvrzuje, že je to vláda nekompetentní, není schopna řešit problémy naší země a není schopna řešit problémy našich občanů. Jsem šokován, co dokázala tato nová vláda pokazit za měsíc. Zmrazili platy, nenavýšili platy učitelů, vzali půlku platu těm, co je potřebují,” prohlásil bývalý předseda české vlády Andrej Babiš.