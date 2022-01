https://cz.sputniknews.com/20220120/blinken-obvinil-rusko-z-rozpoutani-studene-valky-a-ignorovani-mezinarodnich-principu-17288528.html

Blinken obvinil Rusko z rozpoutání studené války a ignorování mezinárodních principů

Americký ministr zahraničí Antony Blinken se během dnešního projevu v Berlíně nechal slyšet, že situace kolem Ukrajiny naznačuje touhu Ruska vrátit se do... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Navíc skutečnost, že nahlas vyslovuje své myšlenky právě v německém hlavním městě, není podle jeho názoru náhoda. Největší vliv v té době na sobě totiž pocítil právě Berlín.Podle ministra zahraničí USA navíc Ruská federace v situaci kolem Ukrajiny zanedbává mezinárodní principy, čímž porušuje principy helsinské dohody. Připomněl tak, že Rusko a další země OBSE v roce 1975 podepsaly tzv. helsinskou dohodu, která stanovuje hlavní zásady chování v mezinárodních vztazích.Podle jeho slov se Rusko selektivně řídí také ustanoveními vídeňského dokumentu z roku 1990 o opatřeních na posílení důvěry a bezpečnosti. Dodal k tomu ještě to, že Rusko neinformuje o vojenských cvičeních a neodpovídá na otázky ohledně budování uskupení na hranicích.Blinken také dodal, že Ukrajina byla přesvědčena, aby se vzdala svého jaderného arzenálu s pomocí tzv. budapešťského memoranda, kde se Ruská federace, Spojené státy a Velká Británie „zavázaly respektovat nezávislost, suverenitu a stávající hranice Ukrajiny“.Připomeňme, že Kyjev a západní státy přitom v poslední době vyjadřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranice s Ukrajinou. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Rusko zároveň několikrát vyvrátilo obvinění ze strany Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nechystá se na nikoho útočit, a výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničních věcí již dříve upozorňovalo na skutečnost, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou nejen směšná, ale i nebezpečná.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

