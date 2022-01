https://cz.sputniknews.com/20220120/byl-to-muj-pritel-a-vzor-koalici-by-ale-zatezoval-rakusan-okomentoval-odchod-farskeho-17280289.html

Byl to můj přítel a vzor, koalici by ale zatěžoval. Rakušan okomentoval odchod Farského

Byl to můj přítel a vzor, koalici by ale zatěžoval. Rakušan okomentoval odchod Farského

Pro předsedu hnutí STAN Víta Rakušana je situace s poslancem Janem Farským velmi bolestivá i osobní. Přiznal však, že reakci na jeho stáž v USA v hnutí... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Noční jednání hnutí STAN bylo velmi emotivní. Ve čtvrtek ráno Rakušan napsal, že STAN oproti jiným politickým subjektům pojí především přátelství a obdiv k práci toho druhého. „Proto včerejší noční jednání předsednictva hnutí STAN bylo nejtěžší ze všech, které jsem absolvoval,“ svěřuje se svými pocity Rakušan na Twitteru.Ačkoli chválí svého kolegu, že dokázal získat tak prestižní stipendium, útoky opozice by hnutí poškozovaly. Proto podle něj není možné politiku vládní koalice zatěžovat tématem Farského stáže.Na závěr si Rakušan povzdechl, že přichází o „velkou osobnost“ a doufá, že Farský z politiky neodejde nadobro.Dnes krátce po půlnoci hnutí STAN zveřejnilo tiskovou zprávu, ve které oznámilo, že Jan Farský byl vyzván, aby se vzdal poslaneckého mandátu. Politik, který již odletěl do USA, rozhodnutí akceptoval. Vysvětlil, že nechce komplikovat fungování vlády a hnutí STAN. Omluvil se také všem, které svým odstoupením zklame.Celá kauza trvala devět dní. Příčinou je, že prostřednictvím Fulbrightovy komise získal stáž na univerzitě v americkém Oregonu. Tématem jeho osmiměsíčního pobytu, o kterém Farský neinformoval předem, je otázka „jak proměnit 250 let amerického federalismu do cestovatelské mapy pro příštích 25 let EU“.Poslanecký mandát si chtěl původně ponechat s tím, že se vzdá platu a bude se vracet na klíčová sněmovní hlasování. Tvrdil, že ho v „dalším osobním i profesním růstu“ podpořili jak Rakušan, tak i premiér Petr Fiala (ODS). Fiala ale později řekl, že nemá dobrý pocit z toho, jak se situace odehrála, ale je to věc poslaneckého klubu STAN.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

