https://cz.sputniknews.com/20220120/ceka-eva-buresova-s-premkem-forejtem-miminko-herecka-se-vyjadrila-ke-spekulacim-17285217.html

Čeká Eva Burešová s Přemkem Forejtem miminko? Herečka se vyjádřila ke spekulacím

Čeká Eva Burešová s Přemkem Forejtem miminko? Herečka se vyjádřila ke spekulacím

Oblíbené herečce a zpěvačce Evě Burešové se v pracovním životě velmi daří. Získává jednu roli za druhou a pomalu neví, co dřív. Spokojená je i v osobním... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-20T16:01+0100

2022-01-20T16:01+0100

2022-01-20T16:01+0100

celebrity

eva burešová

těhotenství

zpěvačka

herečka

spekulace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/13489771_0:299:1200:974_1920x0_80_0_0_33736f8681db1adab34219c4f4769a4e.jpg

V poslední době se hovoří o tom, že by Burešová mohla být podruhé těhotná, a to se svým partnerem Přemkem Forejtem, s nímžloni v říjnu oslavili první výročí vztahu. Takové spekulace se vodami showbyznysu šíří již nějakou tu chvíli a měly je dokonce potvrdit dva důvěryhodné zdroje ze zpěvaččina pracovního okolí.Jeden ze zdrojů uvedl, že se údajně těhotenství herečky mělo řešit již před časem, a to na jedné společenské akci, kam Burešová dorazila. O spekulacích následně promluvil i další zdroj, a topřímo ze štábu seriálu Zoo, v němž Eva hraje hlavní roli. Ten toto tvrzení také potvrdil.K celé věci se rozhodla vyjádřit i sama Burešová, která však veškeré spekulace o požehnaném stavu s úsměvem vyvrátila.Zatím tak není jasné, zda Eva zatím mlží, anebo zda někdo záměrně šíří lživé informace o jejím těhotenství. Nicméně, vše ukáže čas.Za zmínku stojí také to, že mnozí diskutují i o tom, zda zamilovaný pár plánuje svatbu. Forejt sice Burešovou zatím o ruku nepožádal, ale o svatbě se spolu prý intenzivně baví.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220120/tvl-ti-padaji-uz-i-ty-plavky-simona-krainova-predvedla-vymakanou-postavicku-v-plavkach-17281062.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eva burešová, těhotenství, zpěvačka, herečka, spekulace