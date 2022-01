https://cz.sputniknews.com/20220120/cesko-doda-ukrajine-delostreleckou-munici-uvedlo-ministerstvo-obrany-cr-17287270.html

Česko dodá Ukrajině dělostřeleckou munici, uvedlo Ministerstvo obrany ČR

Televize Seznam dnes zjistila, že Česko plánuje podpořit Ukrajinu pomocí dodávek dělostřeleckých granátů. Mluvčí Ministerstva obrany ČR Jana Zechmeisterové... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

„Je to munice, která je připravena pro tento druh pomoci, pokud to schválí vláda. Ukrajina je pro Českou republiku historickým partnerem, se kterým rozvíjíme obrannou spolupráci a podporujeme jeho cestu k demokracii. Je tedy naprosto přirozené, že resort obrany zvažoval nějakou formu pomoci,“ sdělila Zechmeisterová. Dodávky granátů pro Ozbrojené síly Ukrajiny budou podle Zechmeisterové výrazem solidarity Prahy s Kyjevem v situaci, kdy na rusko-ukrajinské hranici narůstá napětí.Napětí na UkrajiněSpojené státy ale již několik měsíců obviňují Rusko, že chce na Ukrajinu vpadnout. Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve středu po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě řekl, že USA poskytnou Ukrajině v nadcházejících týdnech další bezpečnostní pomoc. Rusko obvinění popírá a zdůrazňuje, že svou armádu má na svém vlastním území.Mezitím neuznané republiky na Donbasu obviňují Kyjev, že chystá rozsáhlou diverzi. Podle šéfa Doněcké lidové republiky (DLR) Ukrajina chystá útoky na infrastrukturní objekty republiky.V poslední době se objevily zprávy o tom, že Velká Británie začala s dodávkami protipancéřových zbraní na Ukrajinu a Kanada vyslala do východoevropské země speciální síly.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

