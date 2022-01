Česko jako válečný štváč? Vláda chce prodat Ukrajině zbraně a munici. Názor

https://cz.sputniknews.com/20220120/cesko-jako-valecny-stvac-vlada-chce-prodat-ukrajine-zbrane-a-munici-nazor-17279505.html

Vláda hazarduje s válkou na Ukrajině. Po vojácích chce Fialův kabinet poslat do válčící země zbraně a munici. Kyjev si má říct, čím chce střílet po Donbasu. 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Je to prachmizerný pocit, když víte, že naše republika hází polena do ohně konfliktu na východě Ukrajiny. Nejdřív to bylo vyslání českých vojáků ze speciálních jednotek na manévry na Ukrajinu. Vymyslela to vláda předchozí, stvrdila to vláda současná.Ale tím to nekončí. Vláda jakoby se vzhlédla v karikatuře z předchozích let a přejala roli válečného štváče. Anebo zbrojního supermarketu pro Ukrajince. Chce totiž nabídnout Kyjevu zbraně a munici, o jaké si řeknou.S touto informací přišel český deník Hospodářské noviny. Praha je podle novin ochotna prodat Ukrajině zbraně a munici, záleží pouze na zájmu Kyjeva.„Česká republika je historicky, politicky a spojenecky na straně Ukrajiny. Kdyby Ukrajina potřebovala, budeme se snažit pomoci,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová pro Hospodářské noviny. Černochová dále řekla, že na dodávkách zbraní a munice na Ukrajinu je v pětikoalici shoda. Jak jinak?Zatím ale česká vláda Ukrajině nic nedodala. Čeká, o co by si mohla vláda válčící země říct. Pandury Černochová asi nedá, ale ostatní s chutí nabídne. Protože pozor! Česká republika je jedinou zemí, která je ochotna Ukrajině prodat těžké útočné zbraně.Třeba takové samohybné houfnice Dana M2. V listopadu 2018 česká společnost Excalibur Army uzavřela smlouvu s ukrajinskou státní společností Ukrspecexport na dodávku houfnic. Původně mělo jít o 66 kusů, pak kvůli nedostatku peněz u Ukrajinců objednávka klesla na 26 kusů.Jestliže Česko nově dodá zbraně a munici Ukrajině, právě teď, když konflikt okolo Ukrajiny a v Ukrajině je opět blízko, tak se nejen zařadí po bok USA a Velké Británie, které zbraně Kyjevu dodávají, ale vzdálí se od pozice Evropské unie. EU se dodávat zbraně Ukrajině bojující s vlastním lidem zdráhá.Je přinejmenším zvláštní, že vláda pětikoalice zapomíná na to, že Česká republika podepsala mezinárodní smlouvu o obchodu se zbraněmi. Ta zakazuje prodávat zbraně a munici, pokud by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt. To je rozhodně případ Ukrajiny. Přemýšlí o tom ministryně Černochová? Co by na to řekl Havel?O zvažovaném prodeji zbraní a munice Českem Ukrajině Sputnik hovořil s místopředsedou ÚV KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci Leo Luzarem.„Československo patřilo historicky mezi země s velkým vývozem vojenského materiálu. Patříme mezi nejprůmyslovější státy světa a nebýt hloupých zákazů někdejšího prezidenta Havla mohl být český zbrojní průmysl ve světe stále na špici. Snaha vrátit se na technologický vrchol v tomto odvětví ale nemůže z druhé strany znamenat bezbřehý rizikový export do oblastí konfliktů.Z druhé strany je zde otázka, co by tak mohla ukrajinská armáda od té české získat? Ruské BVP 2 nebo Pandury? Asi ne. Když ještě nemáme nová pásová bojové vozidla, a tak rychle je mít nebudeme, při aktuálním zrušení zakázky na jejich nákup.Trochu odbočím od tématu. To zrušení zakázky má velmi jednoduché zdůvodnění, jen všichni kolem dělají jako, že jej nevidí. Prostě za nákup 210 nových BVP je 53 miliard korun málo! A tak se soutěž se závaznou nabídkovou cenou zruší a vypíše se nová, asi na méně BVP, aby byla cena stejná. Prostě, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, i když následně zdechla hlady. Totéž se týká nových francouzských houfnic. Jen u nich je problém, že staré houfnice Dana jsou stále ještě bojeschopné a v nutné rezervě. O zásobě munice ani nemluvě.Možné afgánské nasazení totiž neslavně a rychle skončilo, aniž se našich nových houfnic dočkalo. A v Mali postupně přebírají iniciativu nájemní vojáci. Švédi to již pochopili a odcházejí. Takže opět ubylo vhodné území k nasazení tohoto typu zbraně. Také je zřejmé, že na možné evropské bojiště se houfnice Caesar 8x8 nehodí, protože nemá chráněnou posádku a taktické nasazení je spíše vhodné pro velké vzdálenosti a pusté oblasti. I když? To by mohla být zbraň, kterou by mohli na Ukrajině poptávat. Jen ta cena... A to je asi hlavní, o co nyní jde.Kolem možnosti dodávek zbraní z ČR na Ukrajinu se totiž točí příliš mnoho různých zájmů. Britové a Američané si nechají za své zbraně platit příslovečným „zlatem“ z Ukrajiny. Stejně jako my jsme platili Britům zlatem za možnost umírat za královnu ve 2. světové válce. Každou onuci nebo náboj jsme zaplatili a stejně tak nyní Ukrajinci platí draze za zbraně a hlavně sliby. A jelikož „zlata“ se jim nedostává, jezdí po Evropě a žádají zbraně starší a kompatibilní s tím, co mají doma. Je to logické a pochopitelné, když draho už nakoupili jinde, potřebují nakoupit levně zde. To ale přišli pozdě, protože levně již u nás nakoupili jiní filutové z arabského světa, aby se naše zbraně následně objevili u Islámského státu bojujícího proti Kurdům. Toť v Sýrii našich spojenců, které jsme stejně nakonec obětovali Turkům. Tak se to v zájmové politice světové mocnosti číslo 1 prostě dělá," detailně popisuje politik.Znamená to, že Fialová vláda chce podporovat konflikt na Ukrajině? Zrovna teď, když se situace vyostřuje?„Vyostření konfliktu v tom nehraje až tak velkou roli. Nechceme přece hlavně zklamat naše spojence, jak se teď moderně říká. Levná pracovní síla z Ukrajiny je také pro vládu žádoucí, a tak proč nenabídnout pomoc. Stejně z toho nic moc nebude. Levné zbraně došly a na drahé nemá Ukrajina, když je musí kupovat jinde.Kdyby raději Evropa tlačila na dodržování minských dohod spolu s dodržováním mezinárodních standardů chování státu vůči národnostním menšinám. Ale řekněme si na rovinu, je tohoto jednání vůči Ukrajině naše ministerstvo zahraničí schopno? Menšiny Čechů, Maďarů a Poláku na Ukrajině by mohly vyprávět o tom, jak jsou perzekvovány. Tady totiž nejde o lidi na Ukrajině, ale o mocenský boj velmocí, bohužel," míní pan Luzar.Mezinárodní smlouva o obchodu se zbraněmi zakazuje prodávat zbraně tam, kde by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt. Fialovu vládu nezajímá, že Česko poruší tuto smlouvu?„Otázka mezinárodních smluv na dodávky zbraní je v pozadí konfliktu na Ukrajině úsměvná. Tam přece dodává zbraně kde kdo a všem je to vlastně jedno. Kdyby se opravdu dodržovalo odzbrojení stran konfliktu, tak už se nebojuje dávno a sedí se u kulatého stolu nad řešením.Jen pro zajímavost si zkuste odpovědět, z čeho bude financovat rozpočet nová vláda v Afghánistánu, když jsme tam nechali zbraně za desítky miliard dolarů? Není spravedlivosti na tomto moderním světě, jsou jen zájmy a peníze. Pokud se neobnoví OSN v síle a respektu vůči všem, tak nebude ve světe síly schopné nastolit klid zbraní," říká místopředseda ÚV KSČM Leo Luzar.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

