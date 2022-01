https://cz.sputniknews.com/20220120/cviceni-ukrajinskych-povstalcu-znamena-to-primy-konflikt-s-ruskem-varuje-sandor-slovaky-17288866.html

Cvičení ukrajinských povstalců? Znamená to přímý konflikt s Ruskem, varuje Šándor Slováky

Budou se opravdu na Slovensku cvičit ukrajinští partyzáni v boji proti Rusku? Bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR Andor Šándor varuje, že tímto... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Šándor komentoval informace amerického deníku New York Times o tom, že Spojené státy zvažují zahájení výcviku ukrajinských bojových skupin v Polsku, Rumunsku či na Slovensku. Šándor ale těmto zprávám příliš nevěří.Ačkoli sám nevěří, že by Rusko chtělo konflikt s Ukrajinou, Šándor připustil, že v minulosti Američané povstalce hojně vycvičovali. Jako příklad uvedl mudžahedíny v boji proti Sovětskému svazu v 80. letech. Nicméně, článek v New York Times označil za provokaci.Nemyslí si ale, že by Spojené státy mohly cvičit ozbrojené skupiny bez souhlasu vlády. Výcvik musí totiž probíhat na k tomu určených prostorech, o kterých musejí mít slovenské ozbrojené síly přehled.Šándor okomentoval i chystanou ratifikaci dohody o obranné spolupráci mezi Slovenskem a USA. Podle něj je přirozené, že země aliance zajišťují operační přípravu bojiště pro využití aliančních vojsk. To znamená mít moderní letiště.Připomeňme, že slovenská opozice se tvrdě staví proti ratifikaci obranné dohody s USA, v jejímž rámci Washington poskytuje finanční prostředky pro modernizaci dvou vojenských letišť na Slovensku, a zároveň získává právo je využívat. Opozice je proti přítomnosti cizích vojsk a má za to, že země ztratí část své suverenity.Co se týče spekulací ohledně výcviku ukrajinských povstalců na územím Slovenska, ministr obrany Jaro Naď (OĽaNO) informace New York Times popřel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

