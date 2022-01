https://cz.sputniknews.com/20220120/farsky-slozi-mandat-poslance-podle-okamury-je-ted-na-rade-bartos-17276945.html

Farský složí mandát poslance. Podle Okamury je teď na řadě Bartoš

Farský ve svých šesti příspěvcích na Twitteru krátce zrekapituloval svoji kariéru, připomněl například regulaci hazardu nebo protikorupční zákon o registru smluv.Politik si také nadále myslí, že je povinností politika zvyšovat svou kvalifikaci, právě proto usiloval o stáž v USA. Zároveň také připomněl, že se chtěl účastnit klíčových hlasování v Poslanecké sněmovně. „Protože jsem si myslel, a pořád jsem o tom přesvědčen, že je povinností politika zvyšovat svou kvalifikaci ke službě republice, v dobré víře jsem se rozhodl usilovat o vědomosti, nadhled, kontakty, které bych ve zbylých 3,5 letech mandátu vysoce zúročil. Stejně, jako jsem byl rozhodnut účastnit se klíčových hlasování ve sněmovně i v době této stáže,“ dodává Farský.Své vyjádření Farský ukončil slovy, že nechce komplikovat fungování vlády a hnutí STAN. Omluvil se také všem, které svým odstoupením zklame.K vyřešení celé situace došlo devět dnů poté, co Farský na sociálních sítích oznámil, že bude půl roku na stáži na univerzitě v americkém Oregonu. Poslanecký mandát si chtěl ponechat s tím, že se vzdá platu a bude se vracet na klíčová sněmovní hlasování.Kritika následně přišla nejen od opozice, ale také prezidenta Miloše Zemana. Ani premiér Petr Fiala nebyl z odjezdu Farského nadšený.Okamura: A teď je na řadě Ivan BartošNa informace o Farském na Twitteru zareagoval předseda SPD Tomio Okamura, podle kterého je nyní na řadě předseda Pirátů Ivan Bartoš, který podle Okamury také podvedl občany, protože Piráti mají v kodexu zakázáno kumulaci funkcí ministra a poslance.Situace FarskéhoJan Farský svým rozhodnutím využít možnost odletět na stáž na americkou univerzitu Oregon State Universita poté, co získal poslanecký mandát, vyvolal vlnu kritiky na svou adresu. Krok jednoho z neznámějších politiků hnutí STAN se nesetkal s pochopením ani ze strany členů vládní koalice, včetně šéfa Pirátů Ivana Bartoše, předsedy lidovců Mariana Jurečky a hlavy ODS a premiéra Petra Fialy. Mnozí totiž tvrdili, že by se Farský měl vzdát buď mandátu, anebo Fulbrightova stipendia.Minulý týden se Farský hájil tím, že svůj postup předběžně konzultoval s některými bývalými a současnými politiky, mezi nimiž byli například bývalý předseda Senátu Petr Pithart a někdejší senátor a diplomat Michael Žantovský. Podle Farského mu daní politici ještě před tím dali doporučení potřebná pro získání samotného stipendia.I když kdysi Pithart a Žantovský podpořili snahu Farského získat americké stipendium, dnes se ohradili vůči předpokladům o tom, že by vyjadřovali kladné stanovisko vůči záměru poslance odletět na stáž po svém zvolení do Sněmovny. Bývalý český premiér v rámci federace Petr Pithart dokonce tvrdí, že Farský měl o svých plánech informovat voliče ještě před volbami.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

