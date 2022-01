https://cz.sputniknews.com/20220120/fiala-hledame-cesty-jak-pomoci-ukrajine-a-zamezit-ruske-agresi-17286414.html

Fiala: Hledáme cesty, jak pomoci Ukrajině a zamezit „ruské agresi"

Fiala: Hledáme cesty, jak pomoci Ukrajině a zamezit „ruské agresi“

20.01.2022

2022-01-20T16:39+0100

2022-01-20T16:39+0100

2022-01-20T16:39+0100

Po čtvrtečním jednání s hejtmany premiér Fiala novinářům sdělil, že Česká republika nesmí zavírat oči nad situací na rusko-ukrajinské hranici a že je znepokojena ruskými vojenskými manévry, stejně jako celá Evropa či NATO.Na pozadí napětí kolem Ukrajiny si Fiala vzpomněl i na česko-ruskou roztržku v souvislostí s kauzou Vrbětice, kdy loni vláda Andreje Babiše (ANO) obvinila Rusko zvýbuchů v muničních skladech v roce 2014. V důsledku toho si země vzájemně vyhostily většinu diplomatického personálu a Rusko zařadilo Českou republiky po boku s USA na seznam „nepřátelských států“.Podle něj je nutné dosáhnout toho, „aby ze strany Ruska nedošlo k nějaké agresi nebo omezování svobody a samostatnosti Ukrajiny“.Ve středu Hospodářské noviny (HN) napsaly, že ministryně obrany Jana Černochová (ODS) je ochotna poslat nebo prodat Ukrajině vojenský materiál. V Kyjevu by si ale měli říci, co konkrétně potřebují. Do Česka by měl přijet jeden z vysoce postavených ukrajinských důstojníků Generálního štábu, který by tlumočil, jaký materiál Ukrajina potřebuje. Dodávky zbraní či munice by se pak podle ministryně měly koordinovat se státy Visegrádské čtyřky, případně s Německem, Rakouskem nebo baltskými zeměmi.Na začátku února se ministři zahraničí Rakouska, Česka a Slovenska chystají navštívit Donbas. Podle šéfa rakouské diplomacie Alexandra Schallenberga se má jednat o „jasný středoevropský signál podpory, solidarity s nedotknutelností suverenity a celistvosti Ukrajiny“.Napětí na UkrajiněSpojené státy ale již několik měsíců obviňují Rusko, že chce na Ukrajinu vpadnout. Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve středu po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě řekl, že USA poskytnou Ukrajině v nadcházejících týdnech další bezpečnostní pomoc. Rusko obvinění popírá a zdůrazňuje, že svou armádu má na svém vlastním území.Mezitím neuznané republiky na Donbasu obviňují Kyjev, že chystá rozsáhlou diverzi. Podle šéfa Doněcké lidové republiky (DLR) Ukrajina chystá útoky na infrastrukturní objekty republiky.V poslední době se objevily zprávy o tom, že Velká Británie začala s dodávkami protipancéřových zbraní na Ukrajinu a Kanada vyslala do východoevropské země speciální síly.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

