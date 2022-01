https://cz.sputniknews.com/20220120/kava-jako-pomocnik-nebo-zabijak-vedci-prisli-na-to-jak-tento-kofeinovy-napoj-ovlivnuje-traveni-17275362.html

Káva jako pomocník nebo zabiják? Vědci přišli na to, jak tento kofeinový nápoj ovlivňuje trávení

Přehled téměř dvou set vědeckých publikací zjistil, že přiměřená konzumace kávy, tedy tři až pět šálků denně, nepoškozuje trávicí systém. Naopak to spíše... 20.01.2022

zdraví

vědci

vliv

káva

kofein

trávení

studie

Tento kofeinový nápoj má na své cestě trávícím ústrojím hned tři hlavní účinky, a to na žaludeční, žlučové a pankreatické sekrece nezbytné pro trávení potravy, na střevní mikroflóru a na peristaltiku – zkracování stěn tlustého střeva, což je proces nezbytný pro průchod potravy trávicím traktem.Za zmínku stojí zejména to, že analýza výsledků 194 studií ukázala, že káva při přiměřené konzumaci stimuluje trávení a napomáhá průchodu přes tlusté střevo, zvyšuje množství „dobrých bakterií“ ve střevě, snižuje riziko vzniku žlučových kamenů a má také ochranný účinek na játra, například před zhoubnými nádory, včetně hepatocelulárního karcinomu, což je jeden z nejběžnějších typů rakoviny jater.V některých případech káva dokonce pomáhá při běžných zažívacích potížích. „Nová zjištění také naznačují, že konzumace kávy pomáhá zvyšovat hladinu pozitivních skupin střevních bakterií, jako jsou bifidobakterie,“ doplnila.Mimo to výsledky výzkumů ukázaly, že káva stimuluje produkci trávicího hormonu gastrinu a kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Obě tyto látky pomáhají rozkládat potravu v žaludku. Zároveň tento kofeinový nápoj zlepšuje sekreci cholecystokininu, hormonu, který zvyšuje produkci žluči a podílí se také na trávení.Zkoumaná data také ukazují, že káva stimuluje motoriku tlustého střeva o 60 % lépe než voda a o 23 % lépe než bezkofeinové nápoje. Autoři se navíc domnívají, že s tím souvisí schopnost kávy odstranit problém s chronickou zácpou.Za zmínku stojí i to, že většina obav z negativních účinků kávy na trávicí systém se nepotvrdila. Vědci vyvrací zejména názor, že častá konzumace kávy způsobuje gastroezofageální reflux. Podle všeho se jedná spíše o kombinované či aditivní působení takových rizikových faktorů, jako je obezita a nesprávné stravování.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

