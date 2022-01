https://cz.sputniknews.com/20220120/mysleli-jsme-ze-jsme-spadli-na-same-dno-kdyz-zespodu-zaklepali-rusky-expert-o-vztazich-s-ceskem-17284621.html

Mysleli jsme, že jsme spadli na samé dno, když zespodu zaklepali… Ruský expert o vztazích s Českem

Mysleli jsme, že jsme spadli na samé dno, když zespodu zaklepali… Ruský expert o vztazích s Českem

Mezi Moskvou a Prahou se až na výjimky ojedinělých vyjádření politiků nic neděje. Ministr zahraničí Jan Lipavský nedávno prohlásil, že bude hledat cestu, jak... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-20T19:35+0100

2022-01-20T19:35+0100

2022-01-20T19:35+0100

názory

mezinárodní vztahy

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/13084358_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_1e248f1f889c932e71e12c2ce5e16fa7.jpg

Jak v Moskvě přijali signál z horní komory Parlamentu České republiky? Na otázky Sputniku odpověděl ruský politolog a bohemista Vadim Truchačov.Kdo by pochyboval, že Senát vzhledem k tomu, kdo tam sedí, takové prohlášení učiní. Jak ho hodnotím? Velmi jednoduše, v Česku se rozhodli zapálit spáleniště. Z rusko-českých mezistátních vztahů nezbylo vůbec nic a senátní výbor v čele s Pavlem Fischerem se rozhodl přihodit dříví na rozpálené spáleniště. Zdá se, že někteří lidé to dělají rádi.Obvinění Ruska z výbuchů ve Vrběticích, která se objevila roky po události, vyvolala diplomatický skandál, který vedl k faktickému přerušení vztahů mezi Moskvou a Prahou. Stejně jako demolice pomníku maršála Koněva, což je jedním z nejbolestivějších momentů česko-ruských vztahů. Proč Senát chce šťourat v těchto ranách, jaký je cíl takové politiky?Připomenout to, abychom to s vámi nyní mohli probrat. Celkově ale není o čem diskutovat, protože Moskva všechna obvinění popírá. A co zbývá těm, kteří chtějí upoutat pozornost ruského vedení? Vyhlásit válku přímo Putinovi (vtip!)? Je realističtější po Velké Británii vyslat na Ukrajinu letadlo se zbraněmi? To ale zřejmě povede k přerušení diplomatických vztahů. Další možnost navazuje na Polsko, které přijalo zákon o demolici všech památníků éry socialismu, jakýsi zákon o dekomunizaci podle polského vzoru. Důsledky se dají snadno spočítat, nejde o narušení diplomatických vztahů, ale o jejich snížení na ubohou úroveň chargé d´affaires. Na české ambasádě v Moskvě zůstanou dva lidé, nyní tam pracuje pět diplomatů, tak dva zůstanou.Je to prostě nějaký mrak. Skutečně v rusko-českých vztazích nevidíte nějaké pozitivní vyhlídky?Ale vidím. Je to možné, pokud se v důsledku skandálu s financováním strany STAN v nejbližší době rozpadne vládní koalice. A pokud prezidentské volby v roce 2023 vyhraje kandidát, který není ze současné vládnoucí koalice.Přesto panuje jistý rozpor v názorech na to, jak by měla být budována politika Česka vůči Moskvě. Ale není jasné, kdo ji nakonec bude určovat – prezident, vláda a ministerstvo zahraničí, nebo, promiňte, Senát? Kdo podle vás bude v nové vládě udávat tón české zahraniční politice?Je jasné, že to nebude prezident Miloš Zeman, který už je bohužel starým a nemocným člověkem. Tedy pokud mu zdravotní stav umožní dokončit prezidentské období. Podle mého názoru dnes existují různá centra pro určování české zahraniční politiky, jak oficiální, tak nepřímá. Nejprve samozřejmě sám premiér Petr Fiala, poté šéf BIS Michal Koudelka. Dále jde o zkušeného politika a diplomata, bývalého velvyslance v Rusku a Spojených státech Petra Koláře, dále jde o Karla Schwarzenberga, kterého představovat nemusíme. V každé straně vládnoucí koalice jsou lidé z druhé řady, kteří zastávají více či méně umírněné názory na vztahy s Ruskem. Ale obecně si o vektoru české politiky nedělám žádné iluze. V příštích letech půjde vývoj našich vztahů z kopce a může sklouznout až na úroveň rusko-polských vztahů, které jsou horší než kdy předtím. Ale rád bych se vrátil k ministru zahraničí Janu Lipavskému. Na pozadí protiruských jestřábů se může ukázat jako docela vyrovnaná politická osobnost. Ještě řeknu, že pokud by vládu ČR sestavili křesťanští demokraté a Piráti, vztahy mezi Moskvou a Prahou by mohly mít šanci na zotavení.Uvolní nebo zesílí nadcházející české předsednictví EU napětí mezi Ruskem a Evropou? I když mnozí považují tuto funkci předsedající země za nominální.Je to zavádějící. Když předsedala Litva, konal se v roce 2013 nechvalně známý summit Východního partnerství ve Vilniusu. Připomenu, že tam Angela Merkelová a předseda Evropské komise Jose Manuel Barroso obrazně řečeno vzali tehdejšího prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče za prsa, aby podepsal asociační dohodu s EU. A když odmítl, začal majdan. Během českého předsednictví očekávám další jednání Východního partnerství, kde může být například přijata strategie zadržování Ruska, vojenská podpora Ukrajiny a de facto sázka na přímé svržení moci v Bělorusku. Myslím si, že Praha zaměří veškeré úsilí na čestném postu předsedy unie právě na běloruský směr a možné jsou i její pokusy o pozastavení spuštění plynovodu Nord Stream 2 a ozbrojení Ukrajiny.Chtěla bych se dočkat doby, kdy váš pohled na česko-ruské vztahy bude alespoň trochu optimističtější.Bohužel nám k tomu Praha zatím důvod nedává.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

mezinárodní vztahy, česká republika