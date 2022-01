https://cz.sputniknews.com/20220120/obcan-slovenska-byl-obvinen-z-brutalni-vrazdy-irske-ucitelky-na-obvineni-reagoval-jednim-slovem-17279928.html

Občan Slovenska byl obviněn z brutální vraždy irské učitelky. Na obvinění reagoval jedním slovem

Třiadvacetiletá irská učitelka Ashling Murphyová, která byla zavražděná 12. ledna poblíž města Tullamore, se mohla stát obětí vraha ze Slovenska. Včera... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Vražda mladé učitelky a hudebnice Ashling Murphyové, k níž došlo na začátku minulého týdne nedaleko města Tullamore v hrabství Offaly, šokovala celou republiku. Svou kondolenci pozůstalým během pohřbu, na kterém byla přítomná spousta lidí, osobně vyjádřil i irský prezident Michael D. Higgins a jeho manželka Sabina.K tragické události došlo ve chvíli, kdy si Ashling Murphyová šla zaběhat ke kanálu Grand, během svého tréninku byla mladá žena napadená a zavražděná neznámým pachatelem. Včera irský soud obvinil z této vraždy občana Slovenské republiky Jozefa Pušku, který v poslední době žije v Irsku. Podle dostupných informací obviněný pobírá sociální dávky ve výši 166 liber týdně (zhruba 4 835 korun).Jak uvádí média, poté, co si Jozef Puška vyslechl veškerá obvinění a byl dotázán, zda chce na tato obvinění nějak reagovat, odpověděl pouze „Ne”. Obhájce Pušky následně uvedl, že obviněný žádá o právnickou pomoc a potřebuje služby tlumočníka.Střelba v NiceVčera jsme informovali o střelbě ve francouzském Nice, při které byl zabit jeden muž. Ke střelbě došlo v rámci speciální operace, kterou prováděli orgány činné v trestním řízení. Sdělil to Xavier Bonomm, státní zástupce v Nice. Střelbu podle něj zahájil policista.Podotýká se, že policista byl vzat do vazby. Zesnulý u sebe neměl žádné zbraně. V rámci operace bylo zadrženo několik podezřelých.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

