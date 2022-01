https://cz.sputniknews.com/20220120/odmitame-ruskou-agresi-a-stojime-plne-za-vami-rekla-pekarova-ukrajinskemu-velvyslanci-17287775.html

Odmítáme ruskou agresi a stojíme plně za vámi, řekla Pekarová ukrajinskému velvyslanci

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se opět vyjádřila na zahraničněpolitické téma. Ve čtvrtek se setkala ukrajinským velvyslance Jevhenem... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Pekarová Adamová označila schůzku s ukrajinským velvyslancem zasetkání dvou přátel. Předmětem jednání byla možnost české pomoci Ukrajině.Velvyslanec ke schůzce uvedl, že se jednalo i o rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Ukrajinou, zejména na parlamentní úrovni. „Jsem vděčný paní předsedkyni za jasnou podporu Ukrajiny v čelení ruské agresi,“ řekl velvyslanec.Ve čtvrtek premiér Petr Fiala oznámil, že ministerstva obrany a zahraničí společněs experty jednají o tom, jak Ukrajině pomoci.Později Televize Seznam informovala, že Česká republika hodlá Ukrajině dodat dělostřeleckou munici. Následně tuto informaci potvrdila mluvčí ministerstva obrany.Ve středu Hospodářské noviny (HN) přitom informovaly, že do Česka by měl přijet jeden z vysoce postavených ukrajinských důstojníků Generálního štábu, který by sdělil, o jaký materiál má Ukrajina zájem. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) by se dodávky zbraní či munice měly koordinovat se státy Visegrádské čtyřky, případně s Německem, Rakouskem nebo baltskými zeměmi.Na začátku února se ministři zahraničí Rakouska, Česka a Slovenska chystají navštívit Donbas. Podle šéfa rakouské diplomacie Alexandra Schallenberga se má jednat o „jasný středoevropský signál podpory, solidarity s nedotknutelností suverenity a celistvosti Ukrajiny“.Připomeňme, že Spojené státy několik měsíců obviňují Rusko, že chystá invazi na Ukrajinu. Moskva to popírá a zdůrazňuje, že svou armádu má rozmístěnou na vlastním území. Mezitím Velká Británie začala s dodávkami protipancéřových zbraní na Ukrajinu a Kanada vyslala do východoevropské země speciální síly. Vedení neuznané Doněcké lidové republiky (DLR) mezitím obvinilo Kyjev z příprav rozsáhlých diverzí na infrastrukturní objekty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

