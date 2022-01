https://cz.sputniknews.com/20220120/omikron-nadale-utoci-cesko-hlasi-pres-30-tisic-nakazenych-17277178.html

Omikron nadále útočí. Česko hlásí přes 30 tisíc nakažených

Středeční testy na covid-19 v Česku prokázaly 25 989 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce za celou dobu epidemie. K tomu je nutné přičíst také 4 689... 20.01.2022

Jak uvádí web českého ministerstva zdravotnictví, situaci v Česku silně ovlivňuje varianta omikron, která nadále vytlačuje deltu.Incidenční číslo je aktuálně na hodnotě 1 086, včera incidenční číslo činilo 950 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Nejhůře je na tom Praha-západ, kde se týdenní incidence vyhoupla na 2 201,79. Následuje Praha-východ (2 082,15).I přes nárůst nových případů ubývá počet hospitalizovaných pacientů, ve středu v nemocnicích bylo 1 615 lidí s koronavirem, což je v porovnání s minulým týdnem o 509 méně. Klesl také počet vážných případů, těch včera bylo 245.Za středu bylo provedeno 109 809 testů (92 573 PCR, 17 236 antigenní).Od začátku epidemie tak bylo v Česku odhaleno již 2 678 767 případů koronaviru, zemřelo 36 972 lidí.Češi se i nadále aktivně nechávají očkovat, ve středu se nechalo očkovat 48 112 lidí. Kompletní očkování má přes 6,73 milionu lidí, téměř polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Twindemie v EvropěV Evropě se zvýšilo tempo onemocnění chřipkou, což může svědčit o začátku dlouhodobé twindemie – současném velkém počtu pacientů s chřipkou a covidem-19. Píše o tom Reuters.„Návrat viru chřipky může být začátkem neobyčejně dlouhé sezóny šíření choroby, která může trvat až do léta,“ řekl v rozhovoru pro agenturu odborník Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí Pasi Penttinen.Jak se uvádí ve studii centra, je tato situace spojena s mírnějšími omezeními na pozadí covidu-19, která umožňují šíření chřipky. Situaci ovlivňuje také prakticky úplná absence chřipky v zimě minulého roku. Kvůli tomu vakcíny, které se adaptují každý rok cirkulujícímu viru, mohou být méně účinné.Odborníci také podotýkají, že twindemie vyvolá nadměrné zatížení zdravotnických systémů, které jsou do značné míry zapojeny do boje s covidem-19.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

