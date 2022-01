https://cz.sputniknews.com/20220120/orban-miri-do-ruska-madarsky-premier-hodla-projednat-rozsireni-smlouvy-s-gazpromem-17285627.html

Orbán míří do Ruska. Maďarský premiér hodlá projednat rozšíření smlouvy s Gazpromem

Návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána v Rusku se uskuteční 1. února, řekli Sputniku na maďarské ambasádě v Moskvě. 20.01.2022, Sputnik Česká republika

„Potvrzujeme prohlášení našeho ministra zahraničí, že premiér Maďarska navštíví Rusko dne 1. února,“ uvedla diplomatická mise.Maďarský ministr zahraničí novinářům prozradil, že by rádi „diskutovali o rozšíření naší smlouvy na dodávky plynu, abychom zvýšili objemy“.S ohledem na energetickou krizi by podle Szijjártóho bylo přínosné zvýšit objem dodávek na základě dlouhodobé smlouvy.Rusko označil za spolehlivého dodavatele a partnera: „Pokud mluvíme o energetice, tak... jsme velmi spokojeni se spoluprací s Ruskem. Podle mých zkušeností, ať jsme se s Ruskem dohodli na čemkoli, je vše provedeno včas, jak jsme se dohodli. Velmi si toho vážíme.“Již dříve Viktor Orbán uvedl, že je země spokojena se spoluprací s Ruskem v energetickém sektoru. Upozornil na včasné plnění závazků smluv ze strany Moskvy.Výstavba Paks II pokračujeŽádost o výstavbu budovy kontejnmentu prvního nového jaderného bloku v maďarské Jaderné elektrárně Paks byla podána před několika dny. Zpracování žádosti by mělo být dokončeno do 150 dní.Předložení žádosti bylo významným milníkem, informovala projekční kancelář Atomerőmű Zrt, která zajišťuje správu projektu výstavby dalších dvou bloků reaktoru VVER-1200. Jedná se o první žádost o výstavbu jaderné budovy na novém staveništi.Budova kontejnmentu je hlavní strukturou jaderné elektrárny, neboť je v ní ukryt jaderný reaktor a chladicí systém. Kontejnment zároveň tvoří bariéru pro radioaktivní materiál či ochranu před vnějšími vlivy.Maďarské licenční řízení zahrnuje celou řadu jednotlivých povolení. Společnost Atomerőmű Zrt již nyní disponuje povolením k připojení elektrárny PAKS II k elektrické rozvodné síti. V listopadu bylo získáno povolení k výrobě dvou tlakových nádob reaktorů pro elektrárnu.V současnosti je ve výstavbě asi 18 budov. Ty budou následně sloužit při výstavbě hlavních částí elektrárny. Mimo technické a administrativní budovy je nyní ve výstavbě také betonárna a závod na montáž armatur.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

