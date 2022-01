Po Okamurovi výroky Pekarové žehlí už i Zahradil. Snaží se zviditelnit, říká europoslanec

https://cz.sputniknews.com/20220120/po-okamurovi-vyroky-pekarove-zehli-uz-i-zahradil-snazi-se-zviditelnit-rika-europoslanec-17282652.html

Česká spolupráce s Visegrádskou čtyřkou i Maďarskem je neochvějná, ujišťoval europoslanec ODS Jan Zahradil místopředsedkyni maďarské vládní strany Fidesz... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Po Okamurovi je už tak druhým vysoce postaveným českým politikem, který žehlil nenávistné výroky Pekarové Adamové vůči premiérovi Maďarska. Předsedkyně dolní komory Parlamentu dříve vyzvala maďarský lid, aby se zbavil předsedy vlády Viktora Orbána tak, jak v Česku se lidé zbavili Andreje Babiše (ANO). Zahradil tak musel ujišťovat svou maďarskou kolegyni, že Pekarová Adamová nemá žádný vliv na českou zahraniční politiku.Podle ní Pekarová Adamová je buď nezkušená, neznalá či se snaží za každou cenu zviditelnit. S Gál se shodli, že výrokům není nutné přidávat velkou váhu.Dále se oba europoslanci shodli, že v rámci V4 je nutné pracovat na tom, aby se striktně dodržovalo rozdělení pravomocí v EU a zamezit unijním institucím neoprávněně zasahovat do „některých citlivých kulturně-sociálních otázek či do oblastí, které patří do jurisdikce národních vlád“.Dříve se za výroky Pekarové Adamové omlouval i šéf SPD Tomio Okamura, který poslal maďarskému velvyslanci dopis. Podle něj Pekarová Adamová není kvalifikovaná pro vedení tak důležité instituce, jako je dolní komora Parlamentu ČR a neuvědomuje si, jaké důsledky mohou mít její výroky, kterými dehonestuje premiéra spřátelené a spojenecké země.Sama Pekarová Adamová byla během své návštěvy Slovenska ve svých výrocích mírnější. V sousední zemi se setkala s nejvyššími ústavními činiteli a vyzvala k prohloubení spolupráce zemí V4. „Nezapomínejme ale, že podmínkou pro každé funkční partnerství vyspělých států je i otevřená debata o problémech, které ho přirozeně provázejí, a schopnost být upřímní vůči sobě navzájem,“ dodala česká politička.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

