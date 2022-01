Po sexuálním skandálu se u Windsorů rozjela hra o trůny. Budoucnost královské rodiny má v rukou…

„Jak ukazuje skandál prince Andrewa, monarchie zoufale potřebuje někoho, kdo zajistí uspokojivé královské vystupování,“ uvedl Jephson pro portál Page Six a dodal: „Catherine je přesně to, co dnešní složitá královská doba potřebuje. Bez přehnání budoucnost Windsorů leží v jejích rukou.“