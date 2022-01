https://cz.sputniknews.com/20220120/politico-pise-ze-usa-schvalily-predani-zbrani-kyjevu-pobaltskymi-staty-17280885.html

Politico píše, že USA schválily předání zbraní Kyjevu pobaltskými státy

Politico píše, že USA schválily předání zbraní Kyjevu pobaltskými státy

Ministerstvo zahraničí USA schválilo žádost Estonska, Litvy a Lotyšska o předání části jejich zbraní americké výroby Ukrajině. Píše o tom magazín Politico s... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Informátor Politico odmítl uvést konkrétní zbraně, jež byly schváleny k předání. Politico dříve informoval, že žádost pobaltských států obsahovala dodávky Ukrajině protitankových prostředků a raket třídy země-vzduch.Administrativa prezidenta USA Joea Bidena zahájí také v nejbližších dnech dodávky na Ukrajinu protitankových raket, munice a dalšího zařízení v částce 200 milionů dolarů, dodal zdroj.Loni na podzim se v západních médiích, včetně The Washington Post a AP, začaly objevovat zprávy o zvýšení počtu ruských vojsk na hranici s Ukrajinou a o chystaném vpádu do této země. Pak o „ruské hrozbě“ začali mluvit západní a ukrajinští politici. V Kremlu to popřeli a nejednou zdůraznili, že Rusko nemá „agresivní plány“ vůči jiným zemím.Na začátku ledna televize CNN informovala, že USA schválily vojenskou pomoc Ukrajině v částce 200 milionů dolarů. Politico upřesnil, že v rámci tohoto balíku pomoci má být Ukrajině dodán radar a námořní zařízení.Ruské velvyslanectví vyzvalo v reakci na to USA, aby se zřekly nových dodávek zbraní Ukrajině. Poznamenali, že USA by měly přestat se „stupňováním napětí“ kolem Donbasu, a „nepovzbuzovat horké hlavy v Kyjevě k novým provokacím“.Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová 18. ledna prohlásila, že Rusko může každou chvíli zahájit útok na Ukrajinu. Tentýž den učinil vysoký zástupce ministerstva zahraničí USA předpoklad, že Rusko použije k útoku vojáky vyslané do Běloruska na cvičení Svazová odhodlanost.Prezident USA Joe Biden zase pohrozil Rusku „katastrofálními následky“, když zahájí agresi proti Ukrajině. Řekl, že ruský prezident Vladimir Putin „nikdy nezažil sankce“ podobné těm, jimiž pohrozil Biden v případě eskalace konfliktu.Rusko nejednou popřelo obvinění Západu z úmyslu zaútočit na Ukrajinu. V Kremlu mají za to, že podobná prohlášení jsou používána za účelem zvýšení přítomnosti sil NATO v blízkosti ruských hranic. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov zdůraznil, že Rusko přesunuje svá vojska v hranicích vlastního státu a podle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nemá nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

