Povinné očkování by byl spíše sociální experiment, tvrdí Fiala. Slibuje jiný typ opatření

Povinné očkování by byl spíše sociální experiment, tvrdí Fiala. Slibuje jiný typ opatření

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) byl hostem pořadu Interview Martina Kováře. V rozhovoru okomentoval včerejší rozhodnutí vlády o zrušení povinného očkování pro... 20.01.2022

Šéf ODS podotkl, že úprava vyhlášky o povinném očkování, kterou navrhla ještě minulá vláda Andreje Babiše a která měla vstoupit v platnost od března, nebyla lehká, proběhlo hodně konzultací s odborníky, zohledněny byly i zahraniční zkušenosti.Fiala zároveň uznává, že u profesních skupin povinné očkování vypadá dobře. Co se týče příkladu ze zahraničí, Fiala sdělil, že pozorně sleduje rozvoj koronavirové situace ve Velké Británií, kde varianta omikron nastoupila mnohem dříve a která od 27. ledna ruší koronavirové restrikce, a to včetně povinného nošení roušek a covid pasů. Podle něj se z toho čeští odborníci mohou poučit.Vyjádřil se rovněž k úpravě pandemického zákona. Podle něj, když mluvíme o změnách v zákonu, nejde o vypršení jeho platnosti, ale o jeho uplatnění v praxi.Když Fiala komentoval návrh zákona o deseti dnů mimořádného pandemického volna pro školy, podotkl, že je to dobrovolné. Ředitelé škol zřejmě budou moci v případě velkého počtu učitelů v karanténě kvůli covidu-19 vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo distanční výuku, a to v délce až deseti dnů.Zrušení povinného očkování nestačí, míní uživateléPremiér zveřejnil odkaz na rozhovor na svém profilu na Facebooku a dostal hodně emotivních komentářů. Lidé mu děkovali za rozhodnutí o zrušení vyhlášky o povinném očkování.„Tak je to správné, ano, každý si může vybrat...“ reagovala jedna uživatelka.„Konečně nová vláda dostala rozum, supr,“ zaznělo také.Jiní věřili, že to nestačí a že by měla být zrušena úplně všechna koronavirová omezení.„Zrušili jste nesmyslný paskvil. Tak teď ještě diskriminaci a segregaci občanů a někam se posuneme,“ napsal jeden uživatel Facebooku.„Pane Fialo, jak se říká ‚vlk se nažral, koza zůstala celá,‘ nezrušili jste povinné očkování, nebylo, jen jste ‚antibabiš‘ zrušili návrh na povinné očkování, které se plánovalo od 1. 3. 2022. Ovšem placené testy a restrikce u neočkovaných zůstanou stejné, a strašení ještě horší,“ dodala další komentátorka.„Už smí lidé svobodně na kafe? Aha, furt nesmí. Už víme, kdy hodlá vláda zrušit covid-fašismus, covid-pasy, náhubky, atd.? Nevíme. Já bych se neradoval předčasně,“ okomentoval příspěvek Fialy jiný uživatel.Našli se i tací, kteří byli s rozhodnutím vlády naprosto nespokojeni.„Další důkaz, že jste stejní populisté jako všichni před vámi. Mohli jste zachránit životy. Rozhodli jste se zachránit si koryta,“ zuřil jeden uživatel.„Panebože, a já opravdu na chvilku doufala, že po Babišovi to bude jiné. Chce se mi brečet. Na druhou stranu, ono to nemůže být jiné, vždyť vy jste tam byli i předtím, jen jste nebyli tak vidět. Je mi z vás na zvracení. Ze všech,“ reagovala jiná komentátorka.

