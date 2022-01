https://cz.sputniknews.com/20220120/rakousko-se-stava-prvni-zemi-v-eu-ktera-zavede-povinne-ockovani--17288461.html

Rakousko se stává první zemí v EU, která zavede povinné očkování

Rakouští poslanci dnes drtivou většinou schválili všeobecnou povinnost očkování proti covidu-19 pro lidi starší 18 let. Zákon má začít platit již 1. února... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

K přijetí zákona stačila prostá většina poslanců pouze dvou vládnoucích stran. Pro návrh ovšem hlasovala nadpoloviční většina poměrem 137 ku 33 hlasům. Povinnost očkování tak byla přijata ve třetím čtení. Zákon o povinném očkování vstoupí v platnost 1. února tohoto roku a bude se vztahovat na všechny osoby starší 18 let, které jsou registrovány v Rakousku. Od začátku února do 15. března by tak měli dostat vakcínu všichni, kteří ještě nebyli očkováni. Úřady zašlou oznámení poštou. Zahájení této fáze bude záviset na tom, kdy vstoupí v platnost zákon o povinném očkování. Od 15. března se dodržování povinnosti bude kontrolovat, za porušení se uděluje pokuta ve výši 600 eur, maximální pokuta v průběhu roku může být až 3,6 tisíce eur. Výjimku tvoří osoby mladší 18 let, těhotné ženy a osoby, pro které může být očkování spojeno se zdravotními riziky. V případě pacientů, kteří prodělali covid, bude výjimka platit během 180 dnů po pozitivním testu na koronavirus. V balíčku s tímto zákonem se také projednávala možnost uspořádání očkovací loterie. Od 15. března tak bude každý desátý účastník moci vyhrát kupón na 500 eur za každou dávku.V ČR nebude očkování povinnéVláda se ve středu rozhodla zrušit povinné očkování proti nemoci covid-19 pro vybrané profesní a věkové skupiny, které schválil předchozí kabinet. Na tiskové konferenci to po jednání uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Podle premiéra vláda tímto rozhodnutím chce uklidnit náladu ve společnosti.„Důvody pro povinné očkování neshledáváme, nechceme prohlubovat příkopy ve společnosti. Nízká proočkovanost v některých skupinách jako argument již dnes neplatí,“ doplnil.Zákon o povinném očkování, připravený vládou Andreje Babiše, se měl dotknout lidí starších 60 let a některých profesních skupin, kam spadají zdravotníci, sociální pracovníci, vojáci, zpravodajci, policisté a strážníci, hasiči, včetně těch dobrovolných, a pracovníci hygienických stanic.Část vyhlášky, kterou Fialova vláda zrušila, počítala s tím, že od března měli být povinně očkováni zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách a studenti připravující se na práci v těchto oborech, policisté a městští strážníci, vojáci z povoláni i v aktivní záloze, hasiči a to i dobrovolní, lidé pracující u zpravodajských služeb.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

