„Tvl, ti padají už i ty plavky.“ Simona Krainová předvedla vymakanou postavičku v plavkách

Když se řekne Simona Krainová, spousta lidí si hned vybaví blond kštici, plné rty a krásný úsměv, luxusní postavu a neuvěřitelně dlouhé nohy. Jako tato modelka... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že Krainová, její manžel Karel Vágner a jejich přátelé se vydali do speciálního resortu na ostrově Srí Lanka, kde se rozhodli zkusit zdravý životní styl bez výmluv. Zřekli se těžkých pokrmů, alkoholu a místo toho se věnují cvičení, duchovnímu rozvoji a józe. Aby si ajurvédský pobyt užili na 100 %, vyrazili do tepla bez synů Bruna a Maxe. A vypadá to, že tento detox od všeho Simoně svědčí. Je snad ještě krásnější než dřív...A fanoušci doslova šíleli. Okamžitě se totiž s komentáři roztrhl pytel. Lidé Simoně vzkazovali, že je naprosto dokonalá.Uživatelé podotýkali, že prý je radost se na ni dívat. „Jsem se modlil, kdy to konečně skončíííí!!!! Člověk se přistihne, že mu vynechává tep a nedýchá!!! Hrozně nezdravé dívat se na takové věci,“ přiznávali někteří pánové.A žasla i Simonina sestra Yvona: „Wow!“Lidé také psali, že Simona je jejich nejoblíbenější modelka, která má nádherné tělo a která je jejich motivací.Dle fanoušků je zkrátka neuvěřitelná a doslova z ní sálá skvělá energie.A co se týče postavy, pár fanoušků si však všimlo toho, že Simona ještě víc zhubla.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

