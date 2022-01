https://cz.sputniknews.com/20220120/v-rusku-ujistili-ze-se-nechystaji-napadnout-svedsko-17277473.html

V Rusku ujistili, že se nechystají napadnout Švédsko

V Rusku ujistili, že se nechystají napadnout Švédsko

Ruské velvyslanectví ve Švédsku na Facebooku informuje o bezprecedentní kampani, která ve švédských médiích rozdmýchává protiruské obavy. Švédi dokonce Rusko... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-20T09:12+0100

2022-01-20T09:12+0100

2022-01-20T09:12+0100

svět

rusko

švédsko

diplomatické vztahy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/550/89/5508938_0:78:3050:1794_1920x0_80_0_0_28d7465a2f343d15425c08a960146dd4.jpg

Jak uvádí ruské velvyslanectví na Facebooku, v poslední době ambasáda dostává žádosti od švédských občanů, aby Rusko „neútočilo na Švédsko“.Je také zdůrazněno, že Rusko se nechystá na Švédsko zaútočit a rádo by s touto zemí mělo dobré sousedské vztahy a rozvíjelo oboustranně výhodný dialog ve všech oblastech.Na závěr ruské velvyslanectví ujistilo švédské občany, že Rusko nikdy nepřijde do jejich domovů s válkou.Pozvání Putina a Zelenského do TureckaZástupce tureckého prezidenta İbrahim Kalın prohlásil, že Recep Tayyip Erdogan je připraven poskytnout prezidentu Ruska Vladimiru Putinovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému možnost projednat své spory na turecké půdě.Ankara může vystoupit v roli zprostředkovatele ve sporu mezi Moskvou a Kyjevem. Zástupce prezidenta Turecka İbrahim Kalın ve středu totiž prohlásil, že Turecko je připravené přispět ke snížení napětí mezi oběma státy.İbrahim Kalın také informoval o tom, že prezident Turecka Recep Erdogan má v plánu v nejbližších týdnech navštívit Ukrajinu. Prezidentův mluvčí zároveň ujistil, že turecká strana bude udržovat těsné kontakty s Moskvou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211227/moskva-provokace-nato-u-ruskych-hranic-mohou-prerust-ve-vojensky-konflikt-17009414.html

https://cz.sputniknews.com/20220119/erdogan-pozval-putina-a-zelenskeho-do-turecka-k-projednani-existujicich-sporu-17264830.html

rusko

švédsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, švédsko, diplomatické vztahy