Ve WhatsAppu se objevila funkce komunikace s technickou podporou v chatu

Do messengeru WhatsApp byla přidána nová funkce, jejíž pomocí se mohou uživatelé spojit s technickou podporou ve zvláštním chatu. Oznámil to portál WABetaInfo. 20.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-20T06:59+0100

Podle informací portálu byla tato funkce některým uživatelům přístupná v průběhu beta testování, pak byla ale z neznámých důvodů odstraněna. Teď je tato novinka přístupná všem uživatelům.Budou-li zjištěny chyby ve fungování aplikace, dá se to oznámit technické službě. K tomu je třeba přejít do menu Nastavení – Pomoc – Napište nám. Při sepsání žádosti vás může technická podpora požádat, abyste sdělili telefonní číslo uživatele, typ užívaného spojení, verzi WhatsAppu a model zařízení. Když bude žádost přijata, spojí se technická podpora s uživatelem ve zvláštním chatu.Kromě toho je chat technické podpory WhatsAppu vždy označen zelenou čárkou. Je to potvrzení toho, že jde o oficiální kanál technické podpory. V současné době je tato funkce přístupná výběrově uživatelům Androidu a iOS.Nový režim a vymazání veškeré korespondenceTvůrci aplikace WhatsApp diskutují o novém režimu v aplikaci WhatsApp - obdobě TikToku nebo Reels (krátká videa v aplikaci Instagram). Podle neoficiálních informací bude v rozhraní aplikace pro takový obsah vyhrazen samostatný prostor.Předpokládá se, že uživatelé budou moci sledovat Reels přímo z aplikace, nikoliv speciálně vytvořený obsah pro WhatsApp. Takto budou klipy k dispozici, aniž byste museli přecházet na Instagram.Podle odborníků zavádí vlastník messengeru, společnost Meta (dříve Facebook), tyto funkce, aby uskutečnil plán na propojení všech svých hlavních aplikací.V současné době se lze z aplikace WhatsApp odhlásit pouze odstraněním účtu nebo aplikace. Vývojáři však již pracují na pohodlnějším nastavení této funkce. Aktualizované odhlášení ze služby WhatsApp nahradí tlačítko „Odstranit účet“ a bude podporovat režim pro více zařízení. Můžete se například odhlásit z jednoho zařízení a pokračovat v práci na jiném.Tato možnost umožní uživatelům odhlásit se ze svých zařízení z účtů na WhatsAppu, stejně jako je tomu u Facebooku a dalších aplikací sociálních sítí.Funkce je zatím v beta verzi. Fanoušci messengeru však platformu opakovaně kritizovali za to, že je velmi obtížné nastavit stejný účet na různých zařízeních, takže se očekává, že tato funkce bude brzy zavedena.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

