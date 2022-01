https://cz.sputniknews.com/20220120/vedci-objevili-asteroid-ktery-se-muze-pristi-leto-srazit-se-zemi-17256921.html

Vědci objevili asteroid, který se může příští léto srazit se Zemí

Vědci objevili asteroid, který se může příští léto srazit se Zemí

Asteroid 2022 AE1, objevený 6. ledna v horizontu astronomické observatoře Mount Lemmon v Arizoně ve Spojených státech, má podle vědců nejvyšší riziko srážky se... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Velikost asteroidu 2022 AE1 je srovnatelná s velikostí hypotetického Tunguzského meteoritu - asi 70 metrů. Rychlost pohybu je 19,83 kilometrů za sekundu. Vizuální velikost jasu - 22V - je na hranici možnosti pozorování pro velké dalekohledy. Poslední týden kvůli úplňku není objekt vůbec vidět.V současné době objekt obdržel jeden bod podle Turínské stupnice. Velikost nebezpečí podle Turínské stupnice se určuje na základě matematické pravděpodobnosti srážky a kinetické energie vzájemného nárazu - od nuly v případě, kdy je pravděpodobnost srážky nižší než chyba v pozorování, do deseti, kdy je srážka nevyhnutelná.Potenciální srážka je možná 4. července 2023. Vědci odhadují pravděpodobnost srážky na úrovni jedna ku 1700.Dne 1. ledna noviny The Sun s odkazem na údaje NASA oznámily, že k Zemi letí dva potenciálně nebezpečné asteroidy. Jeden z nich se nazývá 2013 YD48, svou velikostí je srovnatelný s Big Benem. Druhý je 7482 YD48, dvakrát větší než Empire State Building, uvádí článek. Očekává se, že první asteroid mine Zemi 11. ledna ve vzdálenosti 5,6 milionu km. Druhý by měl proletět kolem planety 18. ledna.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

