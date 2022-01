https://cz.sputniknews.com/20220120/vlada-cr-neposkytne-svym-sportovcum-letadlo-do-pekingu-duvodem-je-napeti-ve-vztazich-s-ruskem-17282378.html

Vláda ČR neposkytne svým sportovcům letadlo do Pekingu. Důvodem je napětí ve vztazích s Ruskem

Vláda ČR neposkytne svým sportovcům letadlo do Pekingu. Důvodem je napětí ve vztazích s Ruskem

Napjaté vztahy mezi Prahou a Moskvou mají svůj dopad i na sport. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval potvrdil, že vláda zamítla jeho žádost o... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

V prosinci loňského roku se Český olympijský výbor obrátil na vládu se žádostí o poskytnutí leteckého speciálu pro české olympioniky, kteří se zúčastní Zimních olympijských her v čínském Pekingu. Předseda ČOV Jiří Kejval ve svém komentáři pro média potvrdil informaci o tom, že tentokrát česká vláda žádosti olympijského výboru nevyhověla, a to kvůli politickým důvodům. Důvodem mají být napjaté vztahy s Ruskem, na jehož území by letadlo patřící resortu obrany muselo udělat mezipřistání.Vzhledem ke vzniklé situaci si Český olympijský výbor musel najmout letadlo letecké společnosti Korean Air, který má dopravit české sportovce do Pekingu, aniž by musel udělat mezipřistání. Jedná se však o dražší variantu, než by to bylo v případě cesty leteckým speciálem obranného resortu.Zdravice českým sportovcům od ZemanaNa konci minulého týdne Český prezident Miloš Zeman zveřejnil video, ve kterém se obrátil na českou olympijskou výpravu a popřál jí úspěch v Číně. Zároveň zdůraznil, že olympiáda by neměla být zneužívána pro politické cíle.Prezident ve svém videu zmínil i účast politických představitelů a uvedl, že pokud se nebudou účastnit právě politici, nic tak hrozného se nestane.Zeman vyzdvihuje, že nelze využívat tak významnou událost, jako jsou olympijské hry, k politickým cílům a řešit zde politické záležitosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

