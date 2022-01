https://cz.sputniknews.com/20220120/zemedelci-bojuji-proti-zmenam-v-dotacich-na-protest-vyrazili-na-silnice-s-traktory-17289494.html

Zemědělci bojují proti změnám v dotacích. Na protest vyrazili na silnice s traktory

Zemědělci bojují proti změnám v dotacích. Na protest vyrazili na silnice s traktory

Mnozí zemědělci nesouhlasí s chystanými změnami dotačních pravidel pro období 2023 až 2027 a rozhodli se, že to dají jasně najevo. V rámci svého nesouhlasu tak... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

Zemědělci se obávají, že je čekají těžké časy. Za vše přitom může plánovaná úprava rozdělování evropských zemědělských dotací v ČR, která podle nich nespravedlivě zvýhodňuje malé zemědělce. Připomeňme, že změny dotačních pravidel pro období 2023 až 2027 minulý týden odsouhlasili zástupci vládní koalice. Původně měl resort zemědělství v plánu určení maximální výše dotace velkým zemědělským podnikům, ale nakonec od plánu upustil a zvýšil podíl peněz určených pro menší zemědělce. Změna proběhla také co se týče maximální výše investičních dotací, kterou nastavil ze 150 na 30 milionů korun.A přišel nesouhlas. Zemědělci vyrazili do ulic, konkrétně na silnice – s traktory, nákladním auty a dalšími stroji. Uvádí se, že v Plzeňském kraji se dnešní akce po poledni účastnilo až několik stovek strojů. Na Rokycansku a jižním Plzeňsku vyjelo protestovat více než 60 strojů a Pardubickém kraji se při protestu po silnicích pohybovalo sedm až osm desítek traktorů s transparenty.Účastníci také zapálili slámu u Jesenice, čímž chtěli vyjádřit, že je „nejvyšší čas zapojit do diskusí o změnách agrární politiky hlavně zástupce odborné zemědělské veřejnosti“. Na kupu slámy dali navíc transparent, který hlásal: „Chceme férové podmínky, jednejte s námi!“ Pod to pak položili jablka, vejce a další potraviny.Mimo jiné v Jesenici kolem místa happeningu projelo přes 30 troubících traktorů, v jižních Čechách vyrazilo ze Strakonicka téměř 40 zemědělských vozidel po hlavním silničním tahu I/20 na Budějovice a balík slámy zapálili i zemědělci na táborském letišti.Nutno zmínit, že Agrární komora a Zemědělský svaz, kteří sdružují zejména větší zemědělské podniky, s protesty souhlasí, zatímco Asociace soukromého zemědělství ČR, pod kterou spadá asi 7500 soukromých zemědělců, je kritizuje.Důležité je také uvést, že velkou část z téměř 3000 členů Agrární komory tvoří zemědělské organizace. Členové podle komory produkují přes 80 % všech komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy, což představuje asi polovinu zemědělské půdy v ČR.K dnešní akci se vyjádřil také viceprezident Agrární komory Václav Hlaváček, který připomněl, že se v historii zapalovaly ohně, když hrozilo nějaké nebezpečí. A podle jeho mínění v současné chvíli nebezpečí hrozí nejen zemědělcům, ale všem lidem v zemi.Hlaváček rovněž tvrdí, že změny v dotacích budou mít dopad na všechny, a to až pár jednotlivců: „Zneužila se situace a postavili se proti sobě malí a velcí.“Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje 41 regionálních asociací a dalších deset zájmových sdružení, však s protesty a chováním některých zemědělců nesouhlasí. Ve svém tiskovém prohlášení dala najevo názor, že organizátoři protestů založili svůj marketing jen na nepodloženém strašení veřejnosti koncem zemědělské produkce v ČR a zdražováním potravin. Vyslovila se také na téma evropské dotace, které dle jejího mínění již dávno nesmí být spojeny s otázkou zvyšování produkce. Naopak mají sloužit jako podpora menších a středních zemědělců, kteří mají mnohem složitější podmínky než velcí hráči.Pokud jde o postoj nového ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) k této otázce, slíbil, že změny zemědělcům vysvětlí na pátečním jednání. Již v minulosti ale uvedl, že nová pravidla vyrovnávají podmínky dotací dosud vychýlené ve prospěch velkých zemědělských podniků.Den před protestní akcí ještě doplnil, že nehodlá ustupovat nátlaku, ale podotkl, že demonstraci vnímá jako určitou formu komunikace a vyjednávání.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

