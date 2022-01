https://cz.sputniknews.com/20220120/zuzana-caputova-by-mohla-vladnout-i-v-cesku-prezidentka-sr-ma-rekordni-duveru-cechu-ukazal-pruzkum-17286066.html

Zuzana Čaputová by mohla vládnout i v Česku. Prezidentka SR má rekordní důvěru Čechů, ukázal průzkum

Češi věří slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové víc, než jakémukoliv dalšímu světovému politikovi. Vyplývá to z průzkumu, který realizovalo Centrum pro výzkum... 20.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-20T21:24+0100

2022-01-20T21:24+0100

2022-01-20T21:24+0100

I když slovenská prezidentka Zuzana Čaputová nemá snadnou politickou situaci uvnitř vlastní země, včetně neustálých konfliktů a rozporů ve vládní koalici a kritiky na svou adresu ze strany opozice, může se alespoň uklidňovat vysokou důvěrou ze strany obyvatel sousední země. Současná prezidentka Slovenska, která zaujala svou funkci v roce 2019, se totiž v České republice dokonce těší větší oblibě, než ve své vlasti, alespoň pokud jde o výsledky průzkumu veřejného mínění. Během listopadu a prosince loňského roku Centrum pro výzkum veřejného mínění, které je součástí Sociologického ústavu Akademie věd ČR, provedl průzkum mezi respondenty starších 15 let a zjistil, jakou úroveň důvěry mají světoví politici mezi českými občany.Největší důvěru má slovenská prezidentka. 64 procent dotázaných Čechů totiž uvedli, že Čaputové spíš důvěřuje, zatímco 16 procent respondentů poskytlo opačnou odpověď. Nejlépe ze všech je na tom Čaputová i co se týče rozdílu mezi důvěrou a nedůvěrou, ta v jejím případě činí +48. Dlouholetý prezident České republiky Miloš Zeman si ve srovnání s předchozími lety o něco pohoršil – hlavě českého státu důvěřuje 31 procent, spíš nedůvěřuje až 61 procent. Pochlubit se svým výsledkem klidně může i francouzský lídr Emmanuel Macron, který je druhým nejdůvěryhodnějším zahraničním politikem v Česku. Prezident Francie má důvěru 41 procent respondentů, přitom mu nedůvěřuje 33 %.Jediným ze tří zahraničních politiků, kromě Čaputové a Macrona, který má pozitivní rozdíl mezi důvěrou a nedůvěrou, je bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, který ovšem na začátku loňského prosince oznámil své definitivní stažení z politiky. Stejně jako v USA má problém s důvěrou obyvatelstva americký prezident Joe Biden i v Česku. Šéfovi Bílého domu vyslovilo svou nedůvěru 42 procent respondentů, zatímco určitou naději si vůči němu ještě zachovává 29 procent dotázaných českých občanů. Napětí v česko-ruských vztazích a negativní mediální obraz prezidenta RF Vladimira Putina v západních zemích se promítl i do úrovně důvěry ruského politika. Ta v Česku činí pouze 15 procent, zatímco 70 procent Putinovi spíš nedůvěřuje.Důvěra slovenským politikůmV prosinci jsme informovali o výsledcích průzkumu agentury Focus pro televizi Markíza, podle kterého tím nejdůvěryhodnějším politikem na Slovensku pořád zůstává prezidentka Zuzana Čaputová, které důvěřuje 52 procent respondentů, naopak 47 procent jí nedůvěřuje.Druhým nejdůvěryhodnějším politikem se stal šéf mimoparlamentního hnutí Hlas-SD Peter Pellegrini, kterému důvěřuje 41 procent, ale nevěří mu 57 procent účastníků průzkumu. Třetí příčku v ratingu důvěryhodnosti politiků obsadil předseda opozičního Směru-SD Robert Fico. Ten si vysloužil důvěru 29 procent respondentů, ale rovněž nedůvěru 69 procent. Velmi podobně na tom je i premiér Slovenské republiky Eduard Heger, kterému věří 28 procent, ale nevěří mu 70 procent účastníků průzkumu. Předseda SaS a ministr hospodářství Richard Sulík má důvěru 27 procent lidí, ale nedůvěru 72 procent.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

