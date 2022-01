https://cz.sputniknews.com/20220121/bala-jsem-se-ze-bych-umrela-31leta-ceska-youtuberka-skoncila-na-jip-kvuli-covidu-17297221.html

„Bála jsem se, že bych umřela.“ 31letá česká youtuberka skončila na JIP kvůli covidu

Známá česká youtuberka s přezdívkou Kate Wednesday, která má na svém youtubovém kanále přes 106 tisíc odběratelů patřila mezi tu část lidí, kteří covid... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Video zveřejnila na youtubovém kanále, ve kterém bez příkras hovoří o tom, co ji potkalo a jaký měla průběh nemoci. V polovině prosince Kate chytila koronavirus. Jak sama uznává, komplikace s covidem si i vzhledem ke svému věku nepřipouštěla.Jak sama přiznala, o covidu měla romantické představy a z toho důvodu se ani nenechala očkovat. Vše se ale změnilo v tu chvíli, kdy zjistila, že onemocněla. Ze začátku netušila, že se jedná o tuto nemoc, ale asi od 6. prosince začínala být stále unavenější. Následně se přidala i teplota. Samotest sice ukázal negativní výsledek, její stav se ale dále zhoršoval.PCR test, na který ji poslala doktorka, byl již pozitivní a bylo tedy jasné, že se mladá žena nakazila opravdu covidem. „Šestý den v horečkách už jsem začala zvracet, měla silný kašel a cítila, jak mi bublají průdušky. Dostala jsem lék na odkašlávání a vitamíny,“ popsala.Desátý den se však podle svých vlastních slov dostala do stavu, kdy zvracela i vodu s džusem, velmi kašlala a při každém nádechu prý cítila bublinky na plicích. Situace skončila až zavoláním záchranky. „Modlila jsem se, aby mě neposílali domů. Bála jsem se, že bych umřela,“ doplnila Kate s tím, že nemocnici dostala kapačku a kyslíkovou masku.Ta však nestačila a na druhý den ji přeložili na JIP. „Uložili mě do postele, přilepili na mě EKG, tlakoměr, saturaci, kanylu a dali mi vysokoprůtokový kyslík do nosu, který proudil rychlostí 40 litrů za minutu. Předtím jsem měla dva až osm litrů kyslíku za minutu, což bylo takové příjemné foukání do nosu. Ale těch 40 litrů bylo jako dva fény do nosu,“ řekla.V nemocnici si poležela až do Štědrého dne. Poté, co se vrátila domu, myslela si, že bude fungovat již normálně. K tomu však nedošlo. Zašlo to až tak daleko, že ji prý přestávaly poslouchat nohy a podlamovaly se jí kolena. Unavená byla několik následujících dní.Závěrem poděkovala všem, kteří se o ni starali a také za to, že ji neodsoudili kvůli tomu, že se nenechala očkovat. „Lékaři jsou mozky celé léčby, předepisují léky a mají zodpovědnost. Ale ten, kdo se o vás stará, je zdravotní sestra. Všem, kteří pracují jako zdravotníci, bych chtěla poděkovat,“ uvedla. A jak se nyní staví k očkování? Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

