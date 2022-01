Brutální napadení postiženého muže v Brně. Policie hledá svědky

https://cz.sputniknews.com/20220121/brutalni-napadeni-postizeneho-muze-v-brne-policie-hleda-svedky-17295224.html

K surovému napadení došlo ve středu v Brně na Cejlu, kde lupič přepadl tělesně postiženého muže. Policie hledá svědky, kteří by mohli k incidentu cokoliv říci... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Starší muž trpí potížemi s chůzi a právě on se stal obětí zatím neznámého lupiče, který si vyhlédl tohoto může a sledoval jej. Lupič oběť nejprve sledoval až k domu, kde si muž odemknul dveře a než se dostal dovnitř, lupič do něj zezadu strčil a shodil muže na zem.Mimo to, že zloděj ukradl peněženku, způsobil muži vážná zranění, kvůli kterým byl převezen do nemocnice.Nyní se kriminalisté snaží najít pachatele, ale také další svědky, kteří by pomohli dopadnout tohoto zloděje.Police žádá, aby lidé volali na linku 158 v případě, že útočníka poznají. Pachatel je tmavší pleti a má štíhlou postavu. V době incidentu měl na sobě šedou bundu s kapucí, která měla černé lemy na rukávech. Oblečené měl také kapsáčové kalhoty a černé lesklé kotníkové boty.Přepadení v PrazeV Praze minulý týden úřadovali tři ozbrojení lupiči. Na mušku si vzali obchod s luxusními hodinkami.CNN Prima News informovaly, že dva pachatelé přijeli na skútru, další pěšky. Vyšetřovatelé zajistili stopy, vzali otisky prstů, vyhodnotili kamerové záznamy.Zmiňme, že prodejna luxusních hodinek v Praze byla vykradena již dříve. I v roce 2016 si pachatelé z prodejny odnesli lup v hodnotě několika milionů. Bohužel, tehdy došlo i k zraněním dvou mužů, kterých na místě ošetřili zdravotníci.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

