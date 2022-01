https://cz.sputniknews.com/20220121/ceske-domacnosti-maji-vice-zlata-nez-cnb-u-bohatsich-zemi-je-takovy-nepomer-bezny-uvedl-analytik-17290833.html

České domácnosti mají více zlata než ČNB. U bohatších zemí je takový nepoměr běžný, uvedl analytik

České domácnosti mají více zlata než ČNB. U bohatších zemí je takový nepoměr běžný, uvedl analytik

Na portálu Zlato.cz byly zveřejněny informace, ze kterých vyplývá, že Češi mají v osobním vlastnictví více zlata, než kolik ho vlastní Česká národní banka. Ta... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-21T19:28+0100

2022-01-21T19:28+0100

2022-01-21T19:28+0100

česko

česká republika

nákup

zlato

zásoby

analytik

česká národní banka (čnb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/12251105_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_931f6b4fe2ab664b313dd08a166ec961.jpg

Na serveru Zlato.cz byla publikována informace Českého statistického úřadu, kde jsou sledovány statistiky množství zlata, které bylo importováno do ČR od roku 2009. Do konce roku 2021 to tedy činilo celých 73 tun zlata, které bylo do Česka přivezeno, přičemž jeho formy byly různé. Zpracovává se jako zlatý prach v elektrotechnickém průmyslu nebo klenotníci využívají různé polotovary.Na celní správě je však nutné ještě rozlišit zlato netepané, které je v formě hrudek, zrn, ingotů, litých cihel nebo pelet.Analytik upozornil na to, že zlato, které nakupuje ČNB nejsou ve statistikách zahrnuty, jelikož například jenom v prosinci 2021 bylo ČNB nakoupeno 13 000 troyských uncí zlata.Když tedy odečteme zlato, které se použije na výrobu zlatých mincí, tak banka nakoupila 25 tisíc uncí, což je cca 777,5 kg. V roce 2020 byly nákupy bankou obnoveny, tehdy bylo nakoupeno přibližně 1835 kg.Dle vyjádření Davida Maráška je zřejmé, že taková situaci, kdy je více zlata v domácnostech, není nijak neobvyklou.Pro srovnání uvedl také situaci v jiných zemích, kde také převládá více zlata u domácností.„Například německé domácnosti podle údajů z roku 2021 vlastní přes 9000 tun zlata (Bundesbank 3362 tun), v Itálii je v soukromém vlastnictví 6418 tun zlata (centrální banka 2452 tun) a ve Francii je to 4714 tun zlata, zatímco centrální banka 2436 tun,“ popsal.To, že se banka snaží zvýšit své rezervy zlata je vidět na jejím neustálém zvyšování svých zásob.Z pohledu Světové rady pro zlato (WGC, World Gold Council) byla Česká republika na konci roku 2021 na 72.místě, co se týká vlastnictví zlata (10,2 tuny).„Tento žebříček vzniká s několikaměsíčním zpožděním. Jednotlivé centrální banky nejprve vykazují údaje Mezinárodnímu měnovému fondu a ten je pak poskytuje WGC. „Pokud ale jde o poměr drženého zlata k celkové výši devizových rezerv, je Česko s 0,3 procenta na chvostě této statistiky,“ řekl Marášek.Předpoklady Světové rady v nákupech zlata centrálními bankami jsou takové, že za minulý rok to bude více než 450 tun. Všechny světové centrální banky vlastnily na konci třetího čtvrtletí více než 36 000 tun zlata, což je asi pětina zlata, které kdy bylo vytěženo. USA vlastní přes 8 133 tun zlata a jsou tak na první příčce ve vlastnictví zlata. Statistiky uvádějí, že centrální banky budou zlato nakupovat a své rezervy tak zvyšovat.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211230/zasoby-zluteho-kovu-v-zemi-rostou-cnb-letos-trikrat-navysila-sve-devizove-rezervy-ve-zlate-17036470.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, nákup, zlato, zásoby, analytik, česká národní banka (čnb)