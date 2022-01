https://cz.sputniknews.com/20220121/dalsich-30-tisic-nakazenych-v-ceskych-nemocnicich-ubyva-pacientu-17290017.html

Dalších 30 tisíc nakažených. V českých nemocnicích ubývá pacientů

Dalších 30 tisíc nakažených. V českých nemocnicích ubývá pacientů

Čtvrteční testy na covid-19 v Česku prokázaly 26 907 nově nakažených koronavirem, k tomu je nutné přičíst také 3 631 reinfekcí. Navíc opět vyrostla incidence... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-21T06:59+0100

Jak uvádí web českého ministerstva zdravotnictví, situaci v Česku silně ovlivňuje varianta omikron, která nadále vytlačuje deltu.Incidenční číslo je aktuálně na hodnotě 1 228, včera incidenční číslo činilo 1 086 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Nejhůře je na tom Praha-západ, kde se týdenní incidence vyhoupla na 2 397,48. Následují Praha-východ (2 328,26), Praha (2 089,93), Beroun (1 666,96), Ústí nad Labem (1 440,36) a Mělník (1 439,26).I přes nárůst nových případů ubývá počet hospitalizovaných pacientů, ve středu v nemocnicích bylo 1 572 lidí. Klesl také počet vážných případů, těch včera bylo 221.Za čtvrtek bylo provedeno 135 495 testů (100 725 PCR, 34 770 antigenní).Od začátku epidemie tak bylo v Česku odhaleno již 2 705 754 případů koronaviru, zemřelo 36 997 lidí.Češi se i nadále aktivně nechávají očkovat, ve čtvrtek se nechalo očkovat 52 452 lidí. Kompletní očkování má přes 6,73 milionu lidí, téměř polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Povinné očkování v RakouskuRakouští poslanci dnes drtivou většinou schválili všeobecnou povinnost očkování proti covidu-19 pro lidi starší 18 let. Zákon má začít platit již 1. února, musí jej ale projednat ještě druhá komora parlamentu.K přijetí zákona stačila prostá většina poslanců pouze dvou vládnoucích stran. Pro návrh ovšem hlasovala nadpoloviční většina poměrem 137 ku 33 hlasům. Povinnost očkování tak byla přijata ve třetím čtení.Zákon o povinném očkování vstoupí v platnost 1. února tohoto roku a bude se vztahovat na všechny osoby starší 18 let, které jsou registrovány v Rakousku. Od začátku února do 15. března by tak měli dostat vakcínu všichni, kteří ještě nebyli očkováni. Úřady zašlou oznámení poštou.Zahájení této fáze bude záviset na tom, kdy vstoupí v platnost zákon o povinném očkování. Od 15. března se dodržování povinnosti bude kontrolovat, za porušení se uděluje pokuta ve výši 600 eur, maximální pokuta v průběhu roku může být až 3,6 tisíce eur.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

