https://cz.sputniknews.com/20220121/danko-o-zacatku-konce-caputove-odstupte-dokud-vas-lide-nevyhodi-z-palace-na-skladku-do-pezinku-17296050.html

Danko o začátku konce Čaputové: Odstupte, dokud Vás lidé nevyhodí z paláce na skládku do Pezinku

Danko o začátku konce Čaputové: Odstupte, dokud Vás lidé nevyhodí z paláce na skládku do Pezinku

Šéf Slovenské národní strany (SNS) a bývalý předseda parlamentu Andrej Danko vřele zareagoval na krok prezidentky SR Zuzany Čaputové, která prohlásila, že... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-21T15:22+0100

2022-01-21T15:22+0100

2022-01-21T15:22+0100

dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi sr a usa (dca)

zuzana čaputová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1038/63/10386301_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b817339028628b27b14c385838fe9e4a.jpg

Čaputová také tvrdila, že vládou schválená smlouva není v rozporu s Ústavou SR, a proto se rozhodla neobracet na Ústavní soud.„52 % lidí si přeje předčasné volby. Milí přátelé, už jsme je mohli mít. Čaputová mohla vyhlásit referendum. Bála se, protože jí tato vláda vyhovuje. Včera nám ukázala, že se to dá i bez názoru Ústavního soudu. Se smlouvou o USA tam problém nevidí a na Ústavní soud se neobrátí. Na co riskovat. Však paní prezidentko, podporu západu a miliony dolarů je třeba nějak vrátit,“ vysvětlil postup hlavy státu Danko exšéf slovenského parlamentu v příspvěku s názvem „Začátek konce Čaputové."Pak se podělil o vlastní zkušenosti s médii. Jedná se o to, že jeden deník o něm napsal, že Danko byl užitečný idiot Ruska.Politik se zeptal novináře, jestli na tom trvá, přece Danko to podle svých slov dělal pro Slovensko a měl dobré vztahy i na západě.„Ano, vzepřel jsem se smlouvě s USA, ale proto mě pane redaktore nemusíte urážet. Odpověděl mi, že: ‚Užitečný idiot je pojem politického žargonu používaný pro lidi vnímané jako propagandisté ​​ve věcech, ve kterých si nejsou plně vědomi hlavních cílů a jsou cynicky využíváni ostatními pro šíření propagandy za účelem, o kterém nemají povědomí´,“ pokračuje ve svém popisu Danko.Následně autor příspěvku přichází s dotazem.„Myslíte si, že nyní tento pojem užitečný idiot použijí pro Čaputovou a USA? Odpověď je jasná. Určitě to neudělají. Oni totiž mají patent na pravdu, oni rozhodují, kdo je nadčlověk, kdo co může a kdo ne, kdo je dobrý a kdo špatný. Oni vidí věci jinak. A ano, oni vidí jen sebe a zájmy těch, co je platí,“ poznamenal.Na závěr se předseda SNS zase vrátil k osobě prezidentky země.„A právě proto, jak jsem uvedl, paní Čaputová nikdy nedosáhnete rozměru prezidentky. Lidem nepomáháte a do dějin vejdete jako zrádkyně Slovenska a sluha západu. Nic netrvá věčně. To si zapamatujte. Vidím, jak Vás to likviduje. Odstupte, dokud Vás lidé nevyhodí z paláce na skládku do Pezinku,“ vyzval Danko hlavu slovenského státu.Spousta lidí na daný status zareagovala a neskrývala svůj postoj k uvedenému tématu. Uveďme jen některé poznámky.„Přesně tak, pane Danko. Jí to však nedochází, co páchá. Podobně jako i těm, kdo ji obhajují a komentáře upozorňující na její chyby mažou, neuvědomují si, že tím jen ještě více zvedají vlnu hněvu a odporu národa, který ona postupně likviduje,“ vyslovila se Kiara Sogiza Sedláková.„Pravdu máte p. Danko. Při této sprosté vládě, vynikají její přehnané inteligence, proto si ji tak drží,“ podpořila předsedu SNS Alena Anjelová.„Slovensko má být neutrální, Rusko nás osvobodilo od nacismu, USA shodilo bombu na Nagasaki, stali se ve Vietnamu a nyní na Slovensku. Jsem proti, aby byli vojáci USA na Slovensku. Přinášejí jen válku,“ podotkla Jarmila Antalíkova.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zuzana čaputová