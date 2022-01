https://cz.sputniknews.com/20220121/facebook-zablokoval-zverejnovani-novych-prispevku-na-arabske-verzi-sputniku-17297882.html

Facebook zablokoval zveřejňování nových příspěvků na arabské verzi Sputniku

Facebook zablokoval zveřejňování nových příspěvků na arabské verzi Sputniku

Sociální síť Facebook zablokovala zveřejňování nových příspěvků na arabské verzi Sputniku. Podle oznámení byl přístup na stránku „z bezpečnostních důvodů na... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-21T16:23+0100

2022-01-21T16:23+0100

2022-01-21T16:42+0100

svět

facebook

sociální síť

sputnik

blokování

omezení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/514/89/5148936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ea848a7b0db36aa3fb3bb0b2c84e144.jpg

Když byl kontaktován helpdesk Facebooku, dostali jsme neurčitou odpověď odkazující na seznam zásad komunity: „Omezení bylo zavedeno z důvodu možného nedodržení našich zásad.“ Navzdory opakovaným pokusům získat vysvětlení, proč k tomu došlo, se Facebook omezil na potvrzení blokování „určitých funkcí“ se seznamem běžných důvodů pro zavedení takových omezení.Je to poprvé, co se Sputnik Arabic ocitl v takové situaci: obsah zveřejněný na stránce nebyl v poslední době označován, že by porušoval zásady komunity sociální sítě. Tak tomu bylo v případě videa o životě íránského generálporučíka Kásima Sulejmáního, který byl zabit během operace, kterou podnikly Spojené státy, a které bylo zveřejněno na Facebooku po jeho smrti v lednu 2020. Sociální síť také zablokovala a označila za „zavádějící informace o účinnosti léků během pandemie“ několik příspěvků o schválení vakcíny Sputnik V ruským ministerstvem zdravotnictví.Webové stránky https://arabic.sputniknews.com/ byly spuštěny v únoru 2015 a nyní sdružují mezinárodní tým desítek novinářů z Egypta, Sýrie, Iráku, Palestiny, Libanonu, Tuniska a Ruska. Jejich sledovanost je téměř 14 milionů zobrazení měsíčně, což je v průměru asi 296 000 návštěvníků denně (prosinec 2021, Google Analytics). Na Facebooku má Sputnik Arabic více než dva miliony uživatelů.Blokace RTPřipomeňme, že YouTube zablokoval nový kanál RT DE v den zahájení vysílání, informovala o tom agentura Russia Today na své stránce v Telegramu. Došlo k tomu minulý rok v prosinci.YouTube později vysvětlil, proč odstranil nový kanál RT DE. Účet televizní stanice RT DE byl na YouTube smazán kvůli obcházení omezení uvalených na RT DE v září, uvedla tisková služba Googlu v Rusku.Již dříve média s odvoláním na šéfredaktorku Margaritu Simoňjanovou uvedla, že RT zahajuje celodenní a celonoční vysílání v němčině. Zpravodajská studia má televize v Moskvě a v Berlíně, bude vysílat zprávy, talk show a dokumentární filmy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220116/twitter-zablokoval-ucet-iranskeho-nejvyssiho-duchovniho-vudce-kvuli-videu-o-trumpovi-17226876.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, sociální síť, sputnik, blokování, omezení