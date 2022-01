https://cz.sputniknews.com/20220121/fanousci-hry-na-olihen-mohou-slavit-ceka-nas-i-druha-serie-prectete-si-vic-17296276.html

Fanoušci Hry na oliheň mohou slavit, čeká nás i druhá série. Přečtěte si víc

Fanoušci Hry na oliheň mohou slavit, čeká nás i druhá série. Přečtěte si víc

Seriál Hra na oliheň si získal popularitu po celém světě. Vzhledem k tomu, že seriál skončil tak, že je zde potenciál i pro pokračování, není divu, že fanoušci... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Během setkání, na kterém se probíraly výsledky společnosti Netflix za čtvrté čtvrtletí, řekl Ted Sarandos, šéf obsahu Netflixu, že seriál bude pokračovat. Odpověděl tak na otázku, která trápila mnoho lidí po celém světě. „Rozhodně. Hra na oliheň teprve začala,“ řekl. Sarandos neupřesnil, kdy přesně můžeme očekávat druhou sérii, ani zda už se na projektu začalo pracovat. Informoval o tom server The Verge.V listopadu roku 2021 režisér seriálu Hwang Dong-hyuk přislíbil natočení druhé série. Tvůrce seriálu potvrdil, že bude mít pokračování, přestože většina jihokorejských projektů mívá jen jednu sezónu. Dodal, že diváci mu nedali na výběr. Ještě v září se Hwang vyjádřil k další sérii seriálu takto: „Nemám dobře propracované plány pro Hru na oliheň 2. Je to docela únavné, jen o tom přemýšlet. Ale kdybych se do toho pustil, určitě bych to nedělal sám. Zvažoval bych využití scenáristické dílny a chtěl bych mít více zkušených režisérů,“ sdělil.Hra na oliheňHra na oliheň je velmi oblíbený seriál, který se stal nejpopulárnějším projektem v celé historii Netflixu. Podle zápletky hrdinové série, z nichž se mnozí potýkají s finančními potížemi, bojují o velkou peněžní výhru a účastní se her o přežití. Pokud se hráčům podaří vyhrát šest dětských her, získají přes osm set milionů korun. Pokud prohrají, čeká je smrt. I přes svůj brutální obsah kralovala tato minisérie ve více než devadesáti zemích, včetně Česka.Streamovací služba Netflix byla založena v roce 1997 a sídlí v Los Gatos v Kalifornii. Od roku 2013 natáčí také vlastní filmy, seriály a televizní programy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

