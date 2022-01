https://cz.sputniknews.com/20220121/kanadsky-premier-trudeau-kanada-poskytne-ukrajine-pujcku-ve-vysi-95-milionu-dolaru-17299443.html

Kanadský premiér Trudeau: Kanada poskytne Ukrajině půjčku ve výši 95 milionů dolarů

Kanadský premiér Justin Trudeau v pátek oznámil, že Kanada poskytne Ukrajině půjčku ve výši 95 milionů dolarů. Podle jeho slov bude Kanada „vždy přítelem... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes učiníme významné oznámení o půjčce ve výši 120 milionů kanadských dolarů (95 milionů dolarů; pozn. red.), která je jednou z hlavních žádostí ukrajinské vlády vůči Kanadě,“ řekl Trudeau na tiskové konferenci online. Vysílání probíhalo na internetových stránkách kanadské vlády.Podle premiéra pomohou poskytnuté prostředky Kyjevu posílit jeho ekonomický potenciál za podmínek „destabilizujících akcí ze strany Ruska“. Zdůraznil, že Kanada „bude vždy přítelem Ukrajiny“.Americký ministr zahraničí Antony Blinken se během včerejšího projevu v Berlíně nechal slyšet, že situace kolem Ukrajiny naznačuje touhu Ruska vrátit se do období studené války, neboť to podle jeho mínění demonstruje své ignorování mezinárodních principů. „V současné chvíli to vypadá, že (ruský prezident Vladimir, pozn. red.) Putin chce tuto éru vrátit. Doufáme však, že ne,“ uvedl Blinken.Navíc skutečnost, že nahlas vyslovuje své myšlenky právě v německém hlavním městě, není podle jeho názoru náhoda. Největší vliv v té době na sobě totiž pocítil právě Berlín.Podle ministra zahraničí USA navíc Ruská federace v situaci kolem Ukrajiny zanedbává mezinárodní principy, čímž porušuje principy helsinské dohody. Připomněl tak, že Rusko a další země OBSE v roce 1975 podepsaly tzv. helsinskou dohodu, která stanovuje hlavní zásady chování v mezinárodních vztazích.Podle jeho slov se Rusko selektivně řídí také ustanoveními vídeňského dokumentu z roku 1990 o opatřeních na posílení důvěry a bezpečnosti. Dodal k tomu ještě to, že Rusko neinformuje o vojenských cvičeních a neodpovídá na otázky ohledně budování uskupení na hranicích.Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

