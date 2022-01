https://cz.sputniknews.com/20220121/lavrov-celou-otazku-evropske-architektury-bezpecnosti-nelze-svadet-k-ukrajine-17295833.html

Lavrov: Celou otázku evropské architektury bezpečnosti nelze svádět k Ukrajině

Lavrov: Celou otázku evropské architektury bezpečnosti nelze svádět k Ukrajině

Rusko má za to, že otázka Ukrajiny vyžaduje zvýšenou pozornost, ale celé téma evropské architektury bezpečnosti nelze svádět pouze k tomuto problému, uvedl... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

svět

nato

ukrajina

sergej lavrov

antony blinken

Ruský ministr dodal, že jediné, čím se kyjevský režim zabývá, je těžení z ochrany západních sponzorů.„Nemůžu komentovat to, co dělají naši NATOvští sousedé, sousedé z Evropské unie ve vztahu k Ukrajině,“ uvedl dál Lavrov a dodal: „Mnohokrát jsme je upozorňovali na to, že jediné, čím se zabývá ukrajinský režim je, že spekuluje nad ochranou, které se mu dostává ze strany jeho západních sponzorů. Jakmile skončí tato rusofobní hysterie, pro všechny bude zřetelná nezpůsobilost tohoto režimu,“ dodal.Lavrov se během tiskové konference vyjádřil také k tomu, proč Rusko vystupuje proti dalšímu rozšiřování NATO. Důvodem je podle něj to, že NATO pracuje proti RF.„Tento blok byl vytvořen proti SSSR, a teď pracuje proti Ruské federaci,“ řekl Lavrov.Podle Lavrova přišel čas donutit Ukrajinu plnit minské dohody.Ruský ministr dále ještě jednou zdůraznil, že Rusko nikdy nebylo hrozbou pro ukrajinský národ.„Zmínili jsme prohlášení o tom, že Ukrajina nepředstavuje žádnou hrozbu pro Rusko. Chci ještě jednou připomenout těm, kdo se zabývá analýzou naší pozice, že Rusko nikdy, nikde ani jednou nevyhrožovalo ukrajinskému národu,“ zdůraznil Lavrov.Šéf ruské diplomacie také připomenul, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj veřejně vyzval „pakovat se do Ruska“ ty občany, kteří se cítí být Rusy a označil za vyvrhele ty, kteří překážejí „státnímu terorismu ze strany kyjevského režimu“ na Donbasu.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes jednal se svým americkým protějškem Antony Blinkenem v Ženevě. Jednání trvalo jeden a půl hodiny. Jednalo se o třetí schůzku šéfů resortů zahraničí. První se konala v květnu v Reykjavíku při příležitosti zasedání Arktické rady. Druhá v prosinci ve Stockholmu během zasedání OBSE.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

