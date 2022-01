https://cz.sputniknews.com/20220121/lavrov-rusko-ocekava-od-cr-konkretni-kroky-ke-zlepseni-bilateralnich-vztahu-17293947.html

Lavrov: Rusko očekává od ČR konkrétní kroky ke zlepšení bilaterálních vztahů

Lavrov: Rusko očekává od ČR konkrétní kroky ke zlepšení bilaterálních vztahů

Rusko očekává od české vlády konkrétní návrhy na zlepšení dvoustranných vztahů. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to řekl v pátek na tiskové konferenci po... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-21T13:12+0100

2022-01-21T13:12+0100

2022-01-21T13:28+0100

svět

sergej lavrov

rusko

česká republika

vztahy

zahraniční vztahy

vzájemné vztahy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/17238498_0:231:1080:839_1920x0_80_0_0_7efaadfaa5400f610f9bbba5008c28a2.jpg

„Pokud jde o novou českou vládu, slyšíme, co se říká, ale samozřejmě se budeme projevovat, až se tato slova promítnou do nějakých konkrétních návrhů, znaků na naši adresu,“ řekl.Zmiňme, že ministr zahraničí Jan Lipavský v Otázkách Václava Moravce dříve prohlásil, že nepovažuje za normální, že česko-ruské vztahy jsou teď na bodu mrazu. Podle Lipavského je zapotřebí vrátit se do normálu a česká diplomacie bude podle něj hledat způsob, jak rozmrazit současné vztahy.Ministr považuje za důležité, aby kontakty s Ruskou federací na oficiální úrovni byly konečně rehabilitovány.Vztahy mezi oběma zeměmiVztahy mezi Ruskem a Českou republikou nepochybně zhoršila i takzvaná kauza Vrbětice. Tehdejší premiér Andrej Babiš a bývalý vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nikoli přátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.Senátní výbor pro zahraničí a bezpečnost po několika měsících uzavřel případ Vrbětice. Výbor zejména zkoumal postoj českých ústavních činitelů a vlády. Podle usnesení Senátu se minulá vláda v kauze Vrbětice dopustila celé řady chyb, a to jak na zahraničněpolitické scéně, tak i doma. Vládě vyčítá, že nedokázala koordinovat svou činnost s prezidentem Milošem Zemanem. Bývalého ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) kritizují za to, že neodstranil pochybnosti členů senátního výboru o své údajné cestě do Ruska za účelem nákupu vakcíny proti koronaviru Sputnik V.Naopak si senátoři pochvalovali reakci obou komor Parlamentu, která byla jednotná, efektivní a v souladu s dlouhodobými bezpečnostními a zahraničněpolitickými zájmy ČR. Na druhou stranu ocenili, že vláda adekvátně uplatnila „mezinárodněprávní odpovědnost Ruska za jeho zapojení do výbuchů muničních skladů a požádala o plnou náhradu za škody ve Vrběticích“.Na závěr usnesení senátoři podpořili záměr nové vlády provést revizi vztahů s Ruskem a vyzvali kabinet, aby usiloval o nastavení vzájemně výhodných vztahů s Moskvou. To ovšem podle senátorů předpokládá omluvu ze strany Ruské federace a kompenzaci za škody.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220113/zacharovova-rf-je-pripravena-k-obnove-vztahu-s-ceskem-ale-mic-je-na-strane-prahy-17197519.html

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergej lavrov, rusko, česká republika, vztahy, zahraniční vztahy, vzájemné vztahy