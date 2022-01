https://cz.sputniknews.com/20220121/media-britanie-presunula-na-ukrajinu-prislusniky-elitni-vojenske-jednotky-17290718.html

Média: Británie přesunula na Ukrajinu příslušníky elitní vojenské jednotky

Média: Británie přesunula na Ukrajinu příslušníky elitní vojenské jednotky

Velká Británie poslala na Ukrajinu tři desítky vojáků z nedávno zřízené Armádní brigády pro speciální operace, uvádí se v příspěvku Sky News. 21.01.2022, Sputnik Česká republika

„Skupina asi třiceti elitních britských vojenských příslušníků dorazila na Ukrajinu, aby ukrajinské vojáky naučila používat nové protitankové prostředků dodaných Velkou Británií,“ oznámila televizní stanice.Podotýká se, že vojáci patří do pluku Rangers.Na oficiálních webových stránkách britského ministerstva obrany se uvádí, že do složení Armádní brigády pro speciální operace patří čtyři pluky Rangers. Podle plánů vojenského rezortu budou tyto jednotky „stále přítomné po celém světě, aby spolupracovaly se spojenci a partnery a bojovaly s nepřáteli, ať už ohrožují Velkou Británii a její zájmy kdekoliv“.Zdůrazňuje se kromě toho, že jednotky Armádní brigády pro speciální operace jsou orientovány na spolupráci se speciálními jednotkami spojenců Londýna, „aby čelily hrozbám pocházejícím od násilnických extremistických organizací“.Náměstek ministra obrany Spojeného království James Heappey dříve oznámil, že Velká Británie dodala Ukrajině několik tisíc lehkých protitankových střel.Západní politici a kyjevské úřady v posledních měsících tvrdí, že Rusko „soustředilo vojska na hranici s Ukrajinou“. Jak nejednou podotkl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, ozbrojené síly se přesunují v hranicích státu, a to nikoho neohrožuje a nemělo by nikoho znepokojovat. V Moskvě zdůraznili, že prohlášení o „ruské agresi“ se používá jako záminka k posílení kontingentu NATO v pohraničních regionech.USA dovolily baltským zemím dodávat na Ukrajinu Javeliny a StingeryAmerická administrativa dovolila baltským zemím dodávky na Ukrajinu protitankových a protiletadlových komplexů americké výroby, a hodlá tam sama poslat pět vojenských transportních vrtulníků Mi-17, oznámil list The Wall Street Journal.K reexportu systémů Javelin a Stinger potřebovaly Estonsko, Litva a Lotyšsko schválení USA jakožto výrobce a dodavatele těchto zbraní.„USA dovolily třem baltským členským státům NATO dodávat zbraně americké výroby na Ukrajinu… Toto rozhodnutí umožní Estonsku, Litvě a Lotyšsku poslat protitankové komplety Javelin a protiletadlové systémy Stinger Ozbrojeným silám Ukrajiny,“ uvádí se v příspěvku.Podle informací WSJ administrativa také informovala Kongres o svém záměru dodat na Ukrajinu pět vrtulníků Mi-17 ruské výroby, které byly původně určeny pro afghánskou armádu a byly opravovány na Ukrajině.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

