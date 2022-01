https://cz.sputniknews.com/20220121/milan-mazurek-caputova-sa-postavila-na-stranu-vlady-usa-proti-zaujmom-slovenskeho-naroda-17294698.html

Milan Mazurek: Čaputová sa postavila na stranu vlády USA, na úkor záujmov Slovenského národa

Obranná dohoda s USA (DCA) putuje do Národnej rady, a vzhľadom na rozloženie síl, bude s najväčšou pravdepodobnosťou schválená. Argumenty kritikov zmluvy... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Poslanec NR SR Milan Mazurek začal svoju kariéru vo vysokej politike v roku 2016 v strane ĽSNS, keď ho zvolili do parlamentu. Po odsúdení za výroky v súkromnom rádiu stratil poslanecký mandát a prekrúžkoval sa v nasledujúcich voľbách zo 150-teho miesta na kandidátke ĽSNS na druhé miesto za predsedu Kotlebu. Pred rokom v januári reagoval na snahy o centralizáciu moci do rúk predsedu strany Kotlebu. Zo strany odišiel spolu s Uhríkom a ďalšími tromi členmi. Táto pätica založila novú stranu Republika, v ktorej sa stal podpredsedom. Dnes sa v prieskumoch táto strana pohybuje nad päť percentnou hranicou, čo by ju posunulo do parlamentu. Pán Mazurek patrí medzi vynikajúcich a veľmi zručných rečníkov, ktorý dokáže väčšinu diskutujúcich prekonať a najmä preargumentovať.Pán Mazurek, čo si myslíte o vládou schválenej zmluve s USA o prítomnosti amerických vojsk na našom území?Mazurek: Kategoricky takúto zmluvu odmietam a som presvedčený, že sa týmto postojom radím medzi väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky. Je nepochybné, že občania si na svojom území neprajú prítomnosť amerických vojenských základní a všetkého, čo s tým súvisí. Neželajú si na Slovensku amerických vojakov, vojenský materiál a dopravné prostriedky, ale ani zbraňové systémy. Navyše v žiadnom prípade nechcú zo svojej vlasti robiť terč v prípade vojenského konfliktu. Toto všetko by schválenie takejto zmluvy Slovensku prinieslo.Je táto zmluva pre Slovensko výhodná?Hovoriť o údajnej výhodnosti tejto zmluvy môže len človek, ktorý svet a mocenskú politiku vníma fanaticky a jednostranne v prospech USA. Slovensku popravde neprinesie nič pozitívne. Údajná investícia stoviek miliónov dolárov, ktorú predtým musí schváliť Americký kongres nie je určená pre Slovákov, ale naopak, poslúži na účely prestavby vojenských letísk, zohľadňujúc tak potreby armády USA. Naše letiská a postavenie nad všetkými zákonmi a štátnymi inštitúciami tak dávame armáde USA prakticky bezodplatne.V nedeľňajších diskusných reláciách (16.1.2022) v slovenských mainstreamových televíziách obhajovali dvaja ministri a šéf parlamentného výboru dôvody a dôležitosť zmluvy...Predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť, spolu s ministrami zahraničia a obrany, spája rovnaké videnie sveta. Či už sú o svojej pravde presvedčení, alebo z takýchto verejne prezentovaných postojov získavajú isté výhody, nie je najdôležitejšie. Zo svojich stanovísk totiž neustúpia a ich komunikácia začína byť čoraz viac agresívnejšia, no zároveň neistá. Najradšej by boli, keby sa o tejto zmluve neviedla nijaká debata. Moje stanovisko je v tejto otázke jednoznačné. Slovensko vďaka tejto zmluve nemá čo získať, nepotrebujeme ju...Predseda SMER-u Fico tvrdil na následnej tlačovej besede, že jeho partner v diskusii minister Korčok trikrát klamal, a to v trestnoprávnej rovine o trestnom čine so sadzbou do troch rokov, ktoré nebudú môcť byť našimi súdmi trestané, že slovenské úrady budú schvaľovať dovoz zbraní a v tom, že neodovzdáme americkej strane aj vzdušný priestor. Súhlasíte s Korčokom, alebo s Ficom?Ktokoľvek si prečíta znenie zmluvy, musí dôjsť k jasným záverom. Slovensko nebude mať možnosť trestnoprávneho postihu amerických vojakov, ak nám to USA nedovolia. Podľa zmluvy nás o dovoze zbraní a materiálu má vláda USA iba informovať, žiadne schvaľovacie procesy zmluva nedefinuje, preto nebudeme mať kontrolu nad tým, čo na Slovensko príde, ani čo z neho odíde. A keďže zmluva dáva právo armáde USA vkročiť na územie Slovenska po zemi, vode aj vzduchu, de facto odovzdáva vzdušný priestor k svojvoľnému pohybu amerických zariadení a dopravných prostriedkov. Korčok teda v obhajobe zmluvy zavádza a klame.Ako sa pozeráte na Korčokovo vyjadrenie, že na Slovensko nevstúpi americká noha, ako informovali média? Ja však pre objektívnu úplnosť dodám aj to, čo sme v spravodajstvách nepočuli, že bez súhlasu parlamentu.Ak by bez súhlasu parlamentu nesmela po podpise tejto zmluvy na Slovensko vstúpiť ani noha amerického vojaka, tak by takáto zmluva nemala nijaký význam. Faktom je, že existencia tejto zmluvy a snaha o jej okamžité presadenie je výrazom vôle americkej vlády získať Slovenskú republiku ako operačný priestor pre realizáciu vlastných strategických vojensko-politických cieľov. Zmluva preto zabezpečuje osobám plniacim povinnosti z rozhodnutia armády USA voľný vstup a pohyb na území Slovenskej republiky. Žiadny súhlas parlamentu nie je potrebný.Ako hodnotíte výrok ministra Naďa, že Slovensko dostane 100 miliónov dolárov prakticky za nič?Vnímam ho ako mnohé iné Naďove výroky. Jedná sa o demagógiu najnižšieho stupňa a kvality. 100 miliónov môže byť na Slovensku investovaných pre potreby armády USA, nie pre občanov Slovenska. Je jednoznačné, že Američania nemajú záujem po desiatich rokoch našu vlasť opustiť, a preto sú určité prestavby a investície do letísk z dôvodu lepších operačných možností ich armády, nevyhnutné.Aký máte názor na to, že vládna koalícia všetko v tichosti ukula a následne schválila na vláde, pričom nerešpektovala vyše 30 právnych pripomienok generálneho prokurátora, ale aj opozičných politikov i politológov?Ako som sa už vyjadril, načasovanie medzirezortného pripomienkového konania a komunikácia vládnych predstaviteľov odkrýva podlý zámer ukrývajúci sa za pompéznymi vyhláseniami o partnerstve, spojencoch a obrannej spolupráci. Je hanbou, že sa vláda o pripomienkach verejnosti i odbornej, ako aj generálneho prokurátora odmietla baviť. Nevzala do úvahy ani možnú protiústavnosť takejto zmluvy, vzhľadom na zrejmé ohrozenie suverenity, ktoré z nej vyplýva. Táto bezprecedentná arogancia vládnej moci ukazuje, akú dôležitosť má pre ňu prítomnosť amerických vojakov. Naskytujú sa teda rečnícke otázky, odkiaľ vietor fúka.Spoločným argumentom všetkých troch spomínaných politikov je dôvod, že 23 krajín má takúto zmluvu, tak ju potrebujeme aj my. Ja len pripomeniem, že ani jedna z týchto 23 krajín okrem Nemecka nemala na svojom území 23 rokov cudzie vojská. Myslíte si ako ja, že Slovensko má inú pozíciu?Tento argument sa v diskusiách o potrebe akceptácie zmluvy vyskytuje najčastejšie. Žiadny iný v skutočnosti ani nemajú. Nič lepšie nedokazuje argumentačnú núdzu jej protagonistov a skutočnosť, že žiadnu takúto zmluvu nepotrebujeme. Pripomína mi to dobu, keď západné štáty masovo prijímali cudzích a čo je dôležité, aj nelegálnych imigrantov, ktorí im spôsobujú obrovské problémy. Nešlo o správny prístup, aj napriek tomu, že to robila väčšina Západu. Rovnako nie je správne akceptovať prítomnosť cudzích vojsk len preto, že tak učinili iní.Čo si myslíte, aké budú kroky pani prezidentky pred schválením či po prípadnom schválení zmluvy v parlamente?O Zuzane Čaputovej som nikdy nemal ilúzie a neočakával som teda kroky, ktoré by smerovali k spomaleniu alebo zastaveniu schvaľovacieho procesu. Z povinnosti voči národu a budúcnosti Slovenska sme vyvíjali určitý politický nátlak aj na ňu, ako ste mohli zachytiť v otvorenom liste generála vo výslužbe Viktorína. Prezidentka však neprekvapila a zachovala sa zradne. V zmluve podľa jej slov neidentifikovala nijaký rozpor s Ústavou a teda sa neobráti na Ústavný súd a referendum nepovažuje za nutné... Znie to až šokujúco, ak to posudzujeme s ohľadom na jej predošlé kroky v prípade referenda o skrátení volebného obdobia. Zuzana Čaputová sa postavila na stranu vlády USA, proti záujmom Slovenského národa.Poznáme Váš názor o vojenskom pakte NATO a o jeho vojenských aktivitách. Ak poslanci vládnej koalície schvália túto zmluvu, určite budete veľmi nasrdený. SMER už ohlásil petičnú akciu na predreferendové otázky. Myslíte si, že občania už konečne prídu k urnám v dostatočnom množstve, aby sa vyjadrili, či chcú mať na území stále aj cudzie vojská? Podporíte tento spôsob zastavenia platnosti zmluvy?Chcem veriť, že v prípade referenda o rozmiestnení amerických vojenských mechanizmov a vojenského personálu na území Slovenskej republiky, by väčšina národa prišla vyjadriť svoj zamietavý postoj. Šance podstatne zvyšujú taktiež ďalšie navrhované otázky, ako možnosť predčasne ukončiť volebné obdobie referendom. Chcem však taktiež veriť, že dôjde k opozičnej spolupráci pri realizácii zberu podpisov pod petíciu za uskutočnenie referenda. Privatizácia témy jednou stranou by mohla znižovať možné vyhliadky na úspech. Hnutie Republika je pripravené priložiť ruku k dielu.Ďakujem za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

