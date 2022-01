https://cz.sputniknews.com/20220121/modrych-limecku-se-to-netyka-ceska-posta-bude-propoustet-17299299.html

Modrých límečků se to netýká. Česká pošta bude propouštět

V květnu letošního roku čeká Českou poštu zrušení 669 pracovních míst. Především to budou místa manažerská a úřednická. Důvodem má být úspora až 500 milionů... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

K dnešnímu dni pracuje u České pošty 27 000 zaměstnanců. Zrušena budou místa úřednická, administrativní, a také v centrálním řízení. Propouštění se nevyhne ani oblasti IT, financí a obchodu.Vzhledem k tomu, že se mění systém řízení, musí dojít ke snížení počtu zaměstnanců.Mluvčí dále uvedl, že se budou konat jednání s odborovými organizacemi ohledně těchto kroků. Vzhledem k tomu, že bylo oznámeno, že dojde administrativnímu rozdělení firmy na samostatné účetní jednotky, je možné nyní propouštět.Bývalý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v květnu 2021 sdělil, že během tří let by mělo dojít k oddělení pobočkové sítě do nového státního podniku. Když dojde z rozdělení na pobočkovou část, tak bude poskytována tzv. universální služba pro stát a komerční část zajistí konkurenceschopnost podniku v nadcházejících letech. Tato komerční část nebude muset platit ztrátové služby, které jsou zajišťovány pro stát.Česká pošta se poslední dobou potýká se ztrátami. V minulém roce došlo ke ztrátě 800 milionů korun. Oproti roku 2020 je to o půl miliardy korun méně. Rok 2020 Česká pošta ukončila se ztrátou 1,356 miliardy korun. Provozní náklady si v roce 2020 vyžádaly 20,622 miliardy korun.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

